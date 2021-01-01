вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

24 лютого на Волині: гортаючи календар

24 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначають волинський журналіст Роман Жижара, директор Луцького педагогічного коледжу Петро Бойчук (на фото)

Вітаємо всіх, у кого цей день святковий. Бажаємо міцного здоров’я, невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань.

День ангела 24 лютого у Власа, Всеволода, Гавриїла, Дмитра та Федори.

Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині вчителька пояснювала учням матеріал, стоячи на столі. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
24 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Загроза підтоплення: які райони Луцька можуть опинитися у воді. ВІДЕО
23 лютий, 23:34
Біля Офісу президента у Києві – масова акція на підтримку Стерненка, є постраждалі та затримані
23 лютий, 23:00
Головні новини 23 лютого у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
23 лютий, 22:07
Схожі новини
20 лютого на Волині: гортаючи календар 20 лютого на Волині: гортаючи календар
20 лютий, 00:00
18 лютого на Волині: гортаючи календар 18 лютого на Волині: гортаючи календар
18 лютий, 00:00
16 лютого на Волині: гортаючи календар 16 лютого на Волині: гортаючи календар
16 лютий, 00:00
13 лютого на Волині: гортаючи календар 13 лютого на Волині: гортаючи календар
13 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині вчителька пояснювала учням матеріал, стоячи на столі. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
24 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Загроза підтоплення: які райони Луцька можуть опинитися у воді. ВІДЕО
23 лютий, 23:34
 0
Біля Офісу президента у Києві – масова акція на підтримку Стерненка, є постраждалі та затримані
23 лютий, 23:00
 0
Головні новини 23 лютого у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
23 лютий, 22:07
 0
Медіа
відео
1/8