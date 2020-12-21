На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО





Зіткнулися автомобілі Lifan та Mercedes Sprinter. Бус в'їхав у бік легковика, - пише



На місце події викликали поліцію для оформлення протоколу. Потерпілих внаслідок аварії немає.



Як розповів водій буса, обидві автівки їхали трасою зі сторони автостанції. Легковик ввімкнув лівий поворот, а водій Mercedes Sprinter рухався прямо. Однак Lifan одразу ввімкнув правий покажчик, здійснюючи маневр повороту праворуч на вулицю Івасюка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 23-го лютого на перехресті з проспектом Дружби і вулицею Івасюка (перед костелом) трапилася ДТП.Зіткнулися автомобілі Lifan та Mercedes Sprinter. Бус в'їхав у бік легковика, - пише Буг На місце події викликали поліцію для оформлення протоколу. Потерпілих внаслідок аварії немає.Як розповів водій буса, обидві автівки їхали трасою зі сторони автостанції. Легковик ввімкнув лівий поворот, а водій Mercedes Sprinter рухався прямо. Однак Lifan одразу ввімкнув правий покажчик, здійснюючи маневр повороту праворуч на вулицю Івасюка.

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