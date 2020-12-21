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На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО

На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО
У Нововолинську 23-го лютого на перехресті з проспектом Дружби і вулицею Івасюка (перед костелом) трапилася ДТП.

Зіткнулися автомобілі Lifan та Mercedes Sprinter. Бус в'їхав у бік легковика, - пише Буг.

На місце події викликали поліцію для оформлення протоколу. Потерпілих внаслідок аварії немає.

Як розповів водій буса, обидві автівки їхали трасою зі сторони автостанції. Легковик ввімкнув лівий поворот, а водій Mercedes Sprinter рухався прямо. Однак Lifan одразу ввімкнув правий покажчик, здійснюючи маневр повороту праворуч на вулицю Івасюка.

На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО
На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО
На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО
На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО
На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО
На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, авто, аварія
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