На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО
Сьогодні, 10:48
У Нововолинську 23-го лютого на перехресті з проспектом Дружби і вулицею Івасюка (перед костелом) трапилася ДТП.
Зіткнулися автомобілі Lifan та Mercedes Sprinter. Бус в'їхав у бік легковика, - пише Буг.
На місце події викликали поліцію для оформлення протоколу. Потерпілих внаслідок аварії немає.
Як розповів водій буса, обидві автівки їхали трасою зі сторони автостанції. Легковик ввімкнув лівий поворот, а водій Mercedes Sprinter рухався прямо. Однак Lifan одразу ввімкнув правий покажчик, здійснюючи маневр повороту праворуч на вулицю Івасюка.
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Зіткнулися автомобілі Lifan та Mercedes Sprinter. Бус в'їхав у бік легковика, - пише Буг.
На місце події викликали поліцію для оформлення протоколу. Потерпілих внаслідок аварії немає.
Як розповів водій буса, обидві автівки їхали трасою зі сторони автостанції. Легковик ввімкнув лівий поворот, а водій Mercedes Sprinter рухався прямо. Однак Lifan одразу ввімкнув правий покажчик, здійснюючи маневр повороту праворуч на вулицю Івасюка.
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