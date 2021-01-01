В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 11:34
Перша партія вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 прибула до міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Flightradar та пресслужбу аеропорту.
Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тисяч вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
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В аеропорту “Бориспіль” УНН підтвердили інформацію щодо прибуття повітряного судна.
Раніше в пресслужбі аеропорту “Бориспіль” розповіли УНН, що літак, прибуття якого очікуться — вантажний, тож він обслуговується “у режимній зоні аеропорту — не у зоні загального доступу”.
“Контролюється весь периметр, як звичайно. Широкий загал не має доступу”, — додав співрозмовник УНН.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Flightradar та пресслужбу аеропорту.
Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тисяч вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В області майже 50% лікарів готові вакцинуватися від коронавірусу, – головний медик Волині
В аеропорту “Бориспіль” УНН підтвердили інформацію щодо прибуття повітряного судна.
Раніше в пресслужбі аеропорту “Бориспіль” розповіли УНН, що літак, прибуття якого очікуться — вантажний, тож він обслуговується “у режимній зоні аеропорту — не у зоні загального доступу”.
“Контролюється весь периметр, як звичайно. Широкий загал не має доступу”, — додав співрозмовник УНН.
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