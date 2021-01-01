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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу

В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу
Перша партія вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 прибула до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Flightradar та пресслужбу аеропорту.

Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тисяч вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

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В аеропорту “Бориспіль” УНН підтвердили інформацію щодо прибуття повітряного судна.

Раніше в пресслужбі аеропорту “Бориспіль” розповіли УНН, що літак, прибуття якого очікуться — вантажний, тож він обслуговується “у режимній зоні аеропорту — не у зоні загального доступу”.

“Контролюється весь периметр, як звичайно. Широкий загал не має доступу”, — додав співрозмовник УНН.

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Теги: вакцина, коронавірус, перша партія
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