У яких лікарнях на Волині найбільше медиків хворіють на коронавірус
Сьогодні, 11:41
Випадки захворювань медичних та інших працівників, які безпосередньо задіяні у ліквідації епідемії та лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою, розслідують як випадки гострого професійного захворювання.
Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області.
Станом на 23 лютого 2021 року отримали 1044 повідомлень про гостре професійне захворювання, з них 17 – зі смертельним наслідком. Утворили комісій з розслідування – 1044.
Повідомляють, що найбільша кількість випадків інфікування медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зареєстрували у таких закладах охорони здоров`я:
- КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради- 110;
-КНП Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області- 82;
- КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради- 44;
-КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради- 26;
- КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради -26;
-КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» Волинської обласної ради- 24.
Повідомляють, що завершили розслідування усіх смертельних випадків, з яких 7 пов’язані з професійною діяльністю, 10 - не пов’язані – це зараження в побуті або при контакті зі співробітниками закладу, що не пов’язано з ліквідацією епідемії та запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19.
У випадках пов’язаних з професійною діяльністю причиною інфікування стало:
- порушення інструкцій з охорони праці - 1 випадок;
- особиста необережність потерпілих - 2;
- порушення робітниками інструкцій з охорони праці-2;
- інши психофізіологічні причини, серед яких: інфікування внаслідок відсутності інформації про хворобу пацієнта, які знаходяться в інкубаційному періоді або хворіють безсимптомно; інфікування внаслідок високого психоемоційного та фізіологічного навантаження при роботі в осередках з великою кількістю хворих висококонтагіозною інфекцією -2.
Вже завершили 639 розслідувань, з них 126 - визнані такими що пов′язані з професійною діяльністю, 513 - непов′язані випадки.
Наразі у закладах охорони здоров’я, в яких зареєстрували найбільшу кількість випадків захворювань медичних працівників, склали плани заходів щодо усунення організаційних та технічних причин інфікування медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19 при виконанні посадових обов’язків.
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Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області.
Станом на 23 лютого 2021 року отримали 1044 повідомлень про гостре професійне захворювання, з них 17 – зі смертельним наслідком. Утворили комісій з розслідування – 1044.
Повідомляють, що найбільша кількість випадків інфікування медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зареєстрували у таких закладах охорони здоров`я:
- КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради- 110;
-КНП Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області- 82;
- КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради- 44;
-КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради- 26;
- КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради -26;
-КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» Волинської обласної ради- 24.
Повідомляють, що завершили розслідування усіх смертельних випадків, з яких 7 пов’язані з професійною діяльністю, 10 - не пов’язані – це зараження в побуті або при контакті зі співробітниками закладу, що не пов’язано з ліквідацією епідемії та запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19.
У випадках пов’язаних з професійною діяльністю причиною інфікування стало:
- порушення інструкцій з охорони праці - 1 випадок;
- особиста необережність потерпілих - 2;
- порушення робітниками інструкцій з охорони праці-2;
- інши психофізіологічні причини, серед яких: інфікування внаслідок відсутності інформації про хворобу пацієнта, які знаходяться в інкубаційному періоді або хворіють безсимптомно; інфікування внаслідок високого психоемоційного та фізіологічного навантаження при роботі в осередках з великою кількістю хворих висококонтагіозною інфекцією -2.
Вже завершили 639 розслідувань, з них 126 - визнані такими що пов′язані з професійною діяльністю, 513 - непов′язані випадки.
Наразі у закладах охорони здоров’я, в яких зареєстрували найбільшу кількість випадків захворювань медичних працівників, склали плани заходів щодо усунення організаційних та технічних причин інфікування медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19 при виконанні посадових обов’язків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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