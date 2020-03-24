У яких лікарнях на Волині найбільше медиків хворіють на коронавірус

Випадки захворювань медичних та інших працівників, які безпосередньо задіяні у ліквідації епідемії та лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою, розслідують як випадки гострого професійного захворювання.Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області.Станом на 23 лютого 2021 року отримали 1044 повідомлень про гостре професійне захворювання, з них 17 – зі смертельним наслідком. Утворили комісій з розслідування – 1044.Повідомляють, що найбільша кількість випадків інфікування медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зареєстрували у таких закладах охорони здоров`я:- КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради- 110;-КНП Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області- 82;- КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради- 44;-КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради- 26;- КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради -26;-КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» Волинської обласної ради- 24.Повідомляють, що завершили розслідування усіх смертельних випадків, з яких 7 пов’язані з професійною діяльністю, 10 - не пов’язані – це зараження в побуті або при контакті зі співробітниками закладу, що не пов’язано з ліквідацією епідемії та запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19.У випадках пов’язаних з професійною діяльністю причиною інфікування стало:- порушення інструкцій з охорони праці - 1 випадок;- особиста необережність потерпілих - 2;- порушення робітниками інструкцій з охорони праці-2;- інши психофізіологічні причини, серед яких: інфікування внаслідок відсутності інформації про хворобу пацієнта, які знаходяться в інкубаційному періоді або хворіють безсимптомно; інфікування внаслідок високого психоемоційного та фізіологічного навантаження при роботі в осередках з великою кількістю хворих висококонтагіозною інфекцією -2.Вже завершили 639 розслідувань, з них 126 - визнані такими що пов′язані з професійною діяльністю, 513 - непов′язані випадки.Наразі у закладах охорони здоров’я, в яких зареєстрували найбільшу кількість випадків захворювань медичних працівників, склали плани заходів щодо усунення організаційних та технічних причин інфікування медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19 при виконанні посадових обов’язків.