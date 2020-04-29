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Волинян збрехав поліції про крадіжку автівки Infiniti

Волинян збрехав поліції про крадіжку автівки Infiniti
Вночі на лінію «102» надійшло повідомлення про викрадення автомобіля у Ковельському районі. Поліція ввела в дію план перехоплення та почала пошук викраденого транспортного засобу.

Повідомлення про крадіжку автомобіля Infiniti надійшло близько опівночі, від чоловіка, котрий назвався жителем Києва. З його слів, транспортний засіб знаходився у селищі Голоби Ковельського району, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Також чоловік повідомив, що точно не пам’ятає державний номерний знак автомобіля, а документи знаходяться в салоні викраденого транспорту.

У результаті проведених заходів з’ясувалося, що повідомлення про викрадення автотранспорту не відповідає дійсності, й факту крадіжки не було.

Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 34-річний житель Ковеля. Заявник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На правопорушника поліцейські склали адмінпротокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу.




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Теги: крадіжка, авто, неправдивий виклик, поліція
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