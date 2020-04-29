Волинян збрехав поліції про крадіжку автівки Infiniti
Сьогодні, 11:56
Вночі на лінію «102» надійшло повідомлення про викрадення автомобіля у Ковельському районі. Поліція ввела в дію план перехоплення та почала пошук викраденого транспортного засобу.
Повідомлення про крадіжку автомобіля Infiniti надійшло близько опівночі, від чоловіка, котрий назвався жителем Києва. З його слів, транспортний засіб знаходився у селищі Голоби Ковельського району, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Також чоловік повідомив, що точно не пам’ятає державний номерний знак автомобіля, а документи знаходяться в салоні викраденого транспорту.
У результаті проведених заходів з’ясувалося, що повідомлення про викрадення автотранспорту не відповідає дійсності, й факту крадіжки не було.
Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 34-річний житель Ковеля. Заявник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
На правопорушника поліцейські склали адмінпротокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу.
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Повідомлення про крадіжку автомобіля Infiniti надійшло близько опівночі, від чоловіка, котрий назвався жителем Києва. З його слів, транспортний засіб знаходився у селищі Голоби Ковельського району, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Також чоловік повідомив, що точно не пам’ятає державний номерний знак автомобіля, а документи знаходяться в салоні викраденого транспорту.
У результаті проведених заходів з’ясувалося, що повідомлення про викрадення автотранспорту не відповідає дійсності, й факту крадіжки не було.
Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 34-річний житель Ковеля. Заявник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
На правопорушника поліцейські склали адмінпротокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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