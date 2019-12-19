Розмитнення «євробляхи» за тисячу євро: юрист розповів про нюанси законопроєкту

Розмитнення "євроблях" в Україні уже скоро буде відбуватися за новими правилами. Громадяни, які ввезли авто на іноземній реєстрації до 31 грудня 2020 року, зможуть розмитнити його всього близько за 1000 євро.Про плюси і мінуси законопроєкту №4643-д і його "підводні камені" у коментарі Styler розповів керуючий адвокатським бюро Олександр Кудрявцев, - пише РБК-Україна.Беззаперечний плюс, каже юрист, у тому, що держава докладає зусиль для розв'язання питання з "євробляхами". Ті, хто завіз такі автівки на територію України тепер отримали можливість на більш-менш прийнятних умовах здійснити їх легалізацію.Також плюсом є і те, що не всі автомобілі підпадають під пільгове розмитнення, адже закон розповсюджується на ТЗ, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" або мають походження з країни, визнаної державою-агресором або з тимчасово окупованих територій, а також на машини виготовлені після 1995 року. Тобто всі інші автівки права на пільгове розмитнення не мають.Але є і певні негативні моменти."Мінус - на це дали мало часу. 180 днів явно не вистачить на всіх, навіть якщо реєстраційні органи митниці будуть працювати 24/7", - говорить Кудрявцев.Експерт наголошує, що за документами більшість "євроблях" українським водіям не належать. Найчастіше вони оформлюються іноземну фірму з місцем реєстрації в Литві, Латвії та Польщі, або ж на пересічного мешканця Євросоюзу."Наші ж водії їздять на таких машинах по довіреності. Тепер доведеться шукати власників цих авто, які не факт що погодяться оформляти договір купівлі-продажу, щоб передати право власності на автомобіль українському водієві. Навіть якщо припустити, що український водій відшукає власника в Європі, то як туди потрапити, в умовах карантину. Тому, на мою думку, пільгою від держави скористаються далеко не всі", - відзначає юрист.Окрім цього, додає Кудрявцев, у законі закладене порушення конституційного принципу рівності громадян."Ті, хто завіз авто до 31.12.2020 року, опинились в більш вигідному становищі у порівнянні з тими, хто буде завозити машини після 31.12.2020 року. Хоча автомобілі можуть бути абсолютно однаковими. Цим законом держава ніби говорить: "Завезли нелегально, нічого страшного, ми вам все пробачаємо", - пояснює він.З точки зору екології, нічим, впевнений юрист."Неякісних, застарілих та екологічно брудних машин більше не стане, оскільки закон стосується тільки тих автівок, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року. Тобто закон дає можливість легалізувати те, що вже є", - каже спеціаліст і додає: проте з точки зору соціуму, цей закон є несправедливим для тих, хто вже розмитнив авто на менш вигідних умовах.