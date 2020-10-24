Коли і на скільки в Україні підвищать пенсії





Про це розповіли у Сніданку з 1+1,



Відповідні кошти вже закладені до держбюджету.



Зміни пов’язують із тим, що від липня в Україні зросте прожитковий мінімум. Таким чином, мінімальну пенсію підтягнуть до розміру прожиткового мінімуму, а максимальну - до розміру десяти прожиткових мінімумів.



Мінімальні виплати для пенсіонерів стануть більшими на 85 гривень і становитимуть 1854 гривні. Максимальна додасть майже 850 гривень. Таким чином найбільша пенсія в Украні складатиме 18540 гривень.



Крім того, Кабінет міністрів має намір дати щомісячні доплати людям, які старші 75 років. Якщо такі українці мають стаж не менше 20-25 років, то їм підтягнуть мінімальну пенсію до 2500 гривень. Старшим за 80 років, які також мають стаж 20-25 років, мінімальну пенсію підтягнуть до 2600.

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