На волинському озері рибалки змагалися за першість у підльодному лові. ФОТО

21 лютого відбулися змагання з підльодного лову риби. Захід провеели на озері Велике Згоранське, що побзизу села Згорани Любомльської міської ТГ.Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.У змаганнях взяли участь 20 команд, серед яких рибалки-любителі та рибалки-спортсмени Любомльської та Шацької громад.Організатори змагань, а саме Любомльська районна організація «Українське товариство мисливців та рибалок» на чолі з, зазначали, що метою змагань стало масове залучення рибалок-аматорів до риболовного спорту, опановування технікою різноманітних видів риболовлі та організація дозвілля людей.Перед початком заходу начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик провів масово-роз’яснювальну роботу з учасниками змагань. Обговорення відбулось у форматі «запитання-відповідь»: присутні активно долучались до діалогу, багато питань стосувалося Правил любительського та спортивного рибальства, зокрема основних правил риболовлі взимку та дозволених знарядь.Державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснювали контроль за дотриманням Правил любительського і спортивного рибальства під час змагань.Після завершення спортивної частини переможців нагороджено призами від організаторів змагань. Також представили додаткові номінації: «Найбільший трофей», «Наймолодший рибалка», «Найстарший рибалка» та «Найкраще спорядження».