Шахраї ошукали декількох лучан на чималу суму грошей

До Луцького районного відділу поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що йому зателефонував незнайомець.Чоловік представився працівником служби безпеки банку та під приводом авторизації банківської картки, шляхом обману заволодів грошима потерпілого. Чоловік двічі перерахував гроші через термінал на вказаний шахраями рахунок. У аналогічний спосіб зловмисники видурили у лучанки майже 5 тисяч гривень, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Окрім того, 22 лютого жителька Луцького району позбулася майже 6 тисяч гривень. Зловмисники зламали акаунт родички потерпілої та від її імені написали повідомлення з проханням про позику грошей. Жінка, не перевіривши інформацію у родичів, перерахувала шахраям майже 6 тисяч гривень.За усіма фактами тривають досудові розслідування.Поліція застерігає громадян та радить: у жодному разі не повідомляти нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, не виконувати ніяких дій на прохання "працівників банку". Навіть у вихідні чи святкові дні справжні працівники банківських установ не проводять жодних операцій у телефонному режимі;якщо про проблеми з рахунком вашої картки повідомляє телефоном "банківський працівник" – зателефонуйте у банк та з'ясуйте ситуацію особисто. Обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі.