У Луцьку в музеї Лесі Українки – виставка творів та листів письменниці. ВІДЕО





На виставці представили світлини, листівки, видання з автографами, оригінали листів та періодику, розповідає завідувачка музею Тетяна Данилюк-Терещук, - пише



"Найціннішими експонатами є рукописи Лесі Українки, які надав Інститут літератури Національної академії наук", - каже філолог Віктор Яручик.



З його слів, тут зберегли твори, пов’язані з Волинню, які письменниця написала своєю рукою – "Лісову пісню", "Бояриню", прозу, статтю про Володимира Винниченка та ще два листи.



У день виставки фонди музею поповнились двома новими експонатами: це прижиттєві видання творів Лесі Українки, які презентував з особистого архіву академік Микола Жулинський. Доктор філологічних наук Сергій Романов каже, що точний рік та місце видання невідомі.



Кожен експонат виставки має історію, пов’язану з Лесею Українкою або з членами її сім’ї, розповідає завідувачка музею Тетяна Данилюк-Терещук. Показує лист літературознавця Анатоля Костенка до сестри поетеси Ізидори Косач, із якою познайомився у таборі на Колимі.



"Мало хто знав, що серед ув’язнених жіночого бараку, які валили ліс, – Ізидора Петрівна. Здоров’я її було просто жахливе, вона не мала фізично сили, її пошкодували і вона штопала рукавиці для працівників. А Ізидора Петрівна, як відомо, була доброю вишивальницею, в принципі майстринею", – говорить завідувачка музею.



Виставка у музеї триватиме чотири місяці. Рукописи Лесі Українки у Луцьку можна буде побачити впродовж двох тижнів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У музеї Лесі Українки у Волинському національному університеті 22 лютого відкрили виставку під назвою "Історія з історіями, або повне зібрання творів Лесі Українки".На виставці представили світлини, листівки, видання з автографами, оригінали листів та періодику, розповідає завідувачка музею Т, - пише Суспільне Волині "Найціннішими експонатами є рукописи Лесі Українки, які надав Інститут літератури Національної академії наук", - каже філологЗ його слів, тут зберегли твори, пов’язані з Волинню, які письменниця написала своєю рукою – "Лісову пісню", "Бояриню", прозу, статтю про Володимира Винниченка та ще два листи.У день виставки фонди музею поповнились двома новими експонатами: це прижиттєві видання творів Лесі Українки, які презентував з особистого архіву академік. Доктор філологічних наук Сергій Романов каже, що точний рік та місце видання невідомі.Кожен експонат виставки має історію, пов’язану з Лесею Українкою або з членами її сім’ї, розповідає завідувачка музею Тетяна Данилюк-Терещук. Показує лист літературознавця Анатоля Костенка до сестри поетеси Ізидори Косач, із якою познайомився у таборі на Колимі."Мало хто знав, що серед ув’язнених жіночого бараку, які валили ліс, – Ізидора Петрівна. Здоров’я її було просто жахливе, вона не мала фізично сили, її пошкодували і вона штопала рукавиці для працівників. А Ізидора Петрівна, як відомо, була доброю вишивальницею, в принципі майстринею", – говорить завідувачка музею.Виставка у музеї триватиме чотири місяці. Рукописи Лесі Українки у Луцьку можна буде побачити впродовж двох тижнів.

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