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У заповіднику «Асканія Нова» – масова загибель червонокнижних птахів

У заповіднику «Асканія Нова» – масова загибель червонокнижних птахів
На Херсонщині поліція з’ясовує обставини загибелі зграї червонокнижних птахів.

Інформують, що вранці 23 лютого до поліції зателефонував керівник біосферного заповідника «Асканія Нова», - інформує відділ комунікації поліції Херсонської області.

Директор науково-дослідної установи повідомив, що на їх території виявлені тушки понад 150 мертвих птахів кількох видів, серед них близько 30 огарів, яких занесли в Червону книгу України.

Наразі на місці працює керівництво та слідчо-оперативна група місцевої поліції, також викликані спеціалісти ветеринарної служби.

За словами начальника відділення поліції Сергія Ященко, наразі кілька екземплярів птахів готуються для відправки на дослідження. Також працівники поліції разом із представниками заповідника здійснюють об’їзд навколишніх фермерських господарств з метою з’ясування, де могли птахи годуватися та чим оброблювалися поля.

Нагадаємо, на початку січня цього року на території заповідника вже був зафіксований мор 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної книги.

Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.239 Кримінального кодексу України. Наразі основною версією є те, що птахи скуштували зерно, яке місцеві фермери протруїли проти польових гризунів.

Нині в дослідному інституті в м. Харків тривають необхідні експертизи, за результатами яких очікується встановлення причини загибелі птахів та надання цьому відповідної правової кваліфікації.


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Теги: масова загибель, птахи, Херсонщина
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