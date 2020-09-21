Через контрабанду у волинянина на кордоні вилучили буса





Так, вночі 23 лютого через пункт пропуску «Дольськ» на мікроавтобусі Mercedes з-за кордону повертався волинянин, - інформує пресслужба прикордонників.



Прикордонники вирішили ретельніше оглянути його автівку. В результаті ж правоохоронці виявили 2800 пачок цигарок без акцизних марок. Тютюнові вироби водій, 39-річний мешканець Волині, приховав у салоні під спальним відділенням.



Сигарети та мікроавтобус Mercedes 2005 року випуску вилучили представники Держмитслужби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Білоруссю прикордонники Луцького загону виявили контрабандні цигарки.Так, вночі 23 лютого через пункт пропуску «Дольськ» на мікроавтобусі Mercedes з-за кордону повертався волинянин, - інформує пресслужба прикордонників.Прикордонники вирішили ретельніше оглянути його автівку. В результаті ж правоохоронці виявили 2800 пачок цигарок без акцизних марок. Тютюнові вироби водій, 39-річний мешканець Волині, приховав у салоні під спальним відділенням.Сигарети та мікроавтобус Mercedes 2005 року випуску вилучили представники Держмитслужби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію