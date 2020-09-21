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Через контрабанду у волинянина на кордоні вилучили буса

Через контрабанду у волинянина на кордоні вилучили буса
На кордоні з Білоруссю прикордонники Луцького загону виявили контрабандні цигарки.

Так, вночі 23 лютого через пункт пропуску «Дольськ» на мікроавтобусі Mercedes з-за кордону повертався волинянин, - інформує пресслужба прикордонників.

Прикордонники вирішили ретельніше оглянути його автівку. В результаті ж правоохоронці виявили 2800 пачок цигарок без акцизних марок. Тютюнові вироби водій, 39-річний мешканець Волині, приховав у салоні під спальним відділенням.

Сигарети та мікроавтобус Mercedes 2005 року випуску вилучили представники Держмитслужби.
Через контрабанду у волинянина на кордоні вилучили буса
Через контрабанду у волинянина на кордоні вилучили буса
Через контрабанду у волинянина на кордоні вилучили буса


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Теги: контрабанда, бус, волинянин
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