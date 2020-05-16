«Гра в смерть»: у Рівному підліток гуляв залізничними коліями, щоб виконати завдання із соцмереж





Хлопця, який гуляв біля залізничних колій, побачив чоловік на вулиці Здолбунівській у Рівному 21 лютого о 09:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.



Поліцейські встановили, що 16-річний неповнолітній є учасником групи в одній із соціальних мереж, де йому ставили різні завдання.



За фактом доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження оперативники із залученням кіберполіцейських встановлюють осіб, причетних до адміністрування групи у соцмережі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному невідомі хотіли довести до самогубства неповнолітнього.Хлопця, який гуляв біля залізничних колій, побачив чоловік на вулиці Здолбунівській у Рівному 21 лютого о 09:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські встановили, що 16-річний неповнолітній є учасником групи в одній із соціальних мереж, де йому ставили різні завдання.За фактом доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження оперативники із залученням кіберполіцейських встановлюють осіб, причетних до адміністрування групи у соцмережі.

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