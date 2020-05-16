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«Гра в смерть»: у Рівному підліток гуляв залізничними коліями, щоб виконати завдання із соцмереж

«Гра в смерть»: у Рівному підліток гуляв залізничними коліями, щоб виконати завдання із соцмереж
У Рівному невідомі хотіли довести до самогубства неповнолітнього.

Хлопця, який гуляв біля залізничних колій, побачив чоловік на вулиці Здолбунівській у Рівному 21 лютого о 09:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що 16-річний неповнолітній є учасником групи в одній із соціальних мереж, де йому ставили різні завдання.

За фактом доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження оперативники із залученням кіберполіцейських встановлюють осіб, причетних до адміністрування групи у соцмережі.





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Теги: підліток, самогубство, гра, соцмережа, завдання
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