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Ховав наркотики у масці: вночі у Луцьку затримали правопорушника

Ховав наркотики у масці: вночі у Луцьку затримали правопорушника
Сьогодні, 23 лютого вночі патрульні затримали двох чоловіків із, ймовірно, наркотиками та каскетом.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Близько 3 години ночі патрульні під час відпрацювання на вулиці Гордіюк, що у Луцьку, виявили чоловіка, який помітив службовий автомобіль та швидко викинув захисну маску. Інспектори з’ясували, що у ній знаходилися два згортки фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Цієї ж ночі, патрульні із роти тактико-оперативного реагування під час віпрацювання виклику «домашнє насильство» відшукали особу, на яку вказала заявниця. У 20-річного чоловіка під час превентивного заходу поверхневої перевірки, відповідно до ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», виявили металевий предмет, зовні схожий на каскет.

В обох випадках патрульні викликали слідчих Луцького районного управління поліції та забезпечили охорону місця події.

Ховав наркотики у масці: вночі у Луцьку затримали правопорушника

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Теги: Луцьк, патрульна поліція, наркотики, каскет, маска
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