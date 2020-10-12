Ховав наркотики у масці: вночі у Луцьку затримали правопорушника





Про це



Близько 3 години ночі патрульні під час відпрацювання на вулиці Гордіюк, що у Луцьку, виявили чоловіка, який помітив службовий автомобіль та швидко викинув захисну маску. Інспектори з’ясували, що у ній знаходилися два згортки фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору.



Цієї ж ночі, патрульні із роти тактико-оперативного реагування під час віпрацювання виклику «домашнє насильство» відшукали особу, на яку вказала заявниця. У 20-річного чоловіка під час превентивного заходу поверхневої перевірки, відповідно до ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», виявили металевий предмет, зовні схожий на каскет.



В обох випадках патрульні викликали слідчих Луцького районного управління поліції та забезпечили охорону місця події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 23 лютого вночі патрульні затримали двох чоловіків із, ймовірно, наркотиками та каскетом.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Близько 3 години ночі патрульні під час відпрацювання на вулиці Гордіюк, що у Луцьку, виявили чоловіка, який помітив службовий автомобіль та швидко викинув захисну маску. Інспектори з’ясували, що у ній знаходилися два згортки фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору.Цієї ж ночі, патрульні із роти тактико-оперативного реагування під час віпрацювання виклику «домашнє насильство» відшукали особу, на яку вказала заявниця. У 20-річного чоловіка під час превентивного заходу поверхневої перевірки, відповідно до ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», виявили металевий предмет, зовні схожий на каскет.В обох випадках патрульні викликали слідчих Луцького районного управління поліції та забезпечили охорону місця події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію