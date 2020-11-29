У місті на Волині дитсадок закрили на карантин через коронавірус
Сьогодні, 15:23
За останній тиждень у місті Нововолинськ спостерігається ріст захворюваності на COVID-19.
Про це йшлося під час комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, повідомляють на сайті міської ради міста.
У закладах загальної середньої освіти два класи відправили на самоізоляцію.
Окрім того, призупинив роботу садочок села Низкиничі. Там підтверджена хвороба у вихователя.
Як зазначали у пресслужбі міської ради, у Нововолинській ЦМЛ достатньо ліжко-місць для інфікованих.
"Просимо жителів міста, підприємців та власників магазинів і закладів громадського харчування дотримуватися карантинних норм", - йдеться на сайті.
Фото - ілюстративне
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Про це йшлося під час комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, повідомляють на сайті міської ради міста.
У закладах загальної середньої освіти два класи відправили на самоізоляцію.
Окрім того, призупинив роботу садочок села Низкиничі. Там підтверджена хвороба у вихователя.
Як зазначали у пресслужбі міської ради, у Нововолинській ЦМЛ достатньо ліжко-місць для інфікованих.
"Просимо жителів міста, підприємців та власників магазинів і закладів громадського харчування дотримуватися карантинних норм", - йдеться на сайті.
Фото - ілюстративне
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