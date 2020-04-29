На Волині незабаром з'явиться новий туристичний екомаршрут
Сьогодні, 15:56
Через Рівненську та Волинську області пролягатиме новий туристичний екомаршрут.
Про це повідомляє управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА з посиланням на організаторів.
Проєкт під назвою «Волинський спадок» організовує «Волинська фундація» у партнерстві з «Українською природоохоронною групою» та реалізується завдяки підтримці «Українського культурного фонду».
Цей історико-культурний екомаршрут матиме протяжність близько 150 кілометрів. Пролягатиме територіями чотирьох суміжних громад Волинської та Рівненської областей, зокрема – через смт Олика, Цумань, Клевань, с. Деражне, Білів, Пересопницю.
«Волинський спадок» буде прокладений за міжнародними стандартами ознакування. До маршруту входитимуть різноманітні пам’ятки історії, культури та архітектури, а також об’єкти природо-заповідного фонду.
До слова, проєкт у майбутньому сприятиме популяризації збереження історико-культурної спадщини Волині, об'ктів природно-заповідного фонду.
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Про це повідомляє управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА з посиланням на організаторів.
Проєкт під назвою «Волинський спадок» організовує «Волинська фундація» у партнерстві з «Українською природоохоронною групою» та реалізується завдяки підтримці «Українського культурного фонду».
Цей історико-культурний екомаршрут матиме протяжність близько 150 кілометрів. Пролягатиме територіями чотирьох суміжних громад Волинської та Рівненської областей, зокрема – через смт Олика, Цумань, Клевань, с. Деражне, Білів, Пересопницю.
«Волинський спадок» буде прокладений за міжнародними стандартами ознакування. До маршруту входитимуть різноманітні пам’ятки історії, культури та архітектури, а також об’єкти природо-заповідного фонду.
До слова, проєкт у майбутньому сприятиме популяризації збереження історико-культурної спадщини Волині, об'ктів природно-заповідного фонду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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