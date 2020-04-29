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На Волині незабаром з'явиться новий туристичний екомаршрут

На Волині незабаром з'явиться новий туристичний екомаршрут
Через Рівненську та Волинську області пролягатиме новий туристичний екомаршрут.

Про це повідомляє управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА з посиланням на організаторів.

Проєкт під назвою «Волинський спадок» організовує «Волинська фундація» у партнерстві з «Українською природоохоронною групою» та реалізується завдяки підтримці «Українського культурного фонду».

Цей історико-культурний екомаршрут матиме протяжність близько 150 кілометрів. Пролягатиме територіями чотирьох суміжних громад Волинської та Рівненської областей, зокрема – через смт Олика, Цумань, Клевань, с. Деражне, Білів, Пересопницю.

«Волинський спадок» буде прокладений за міжнародними стандартами ознакування. До маршруту входитимуть різноманітні пам’ятки історії, культури та архітектури, а також об’єкти природо-заповідного фонду.

До слова, проєкт у майбутньому сприятиме популяризації збереження історико-культурної спадщини Волині, об'ктів природно-заповідного фонду.

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Теги: екомаршрут, Волинь, подорожі
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