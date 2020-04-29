На Волині незабаром з'явиться новий туристичний екомаршрут

Через Рівненську та Волинську області пролягатиме новий туристичний екомаршрут.Про це повідомляє управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА з посиланням на організаторів.Проєкт під назвою «Волинський спадок» організовує «Волинська фундація» у партнерстві з «Українською природоохоронною групою» та реалізується завдяки підтримці «Українського культурного фонду».Цей історико-культурний екомаршрут матиме протяжність близько 150 кілометрів. Пролягатиме територіями чотирьох суміжних громад Волинської та Рівненської областей, зокрема – через смт Олика, Цумань, Клевань, с. Деражне, Білів, Пересопницю.«Волинський спадок» буде прокладений за міжнародними стандартами ознакування. До маршруту входитимуть різноманітні пам’ятки історії, культури та архітектури, а також об’єкти природо-заповідного фонду.До слова, проєкт у майбутньому сприятиме популяризації збереження історико-культурної спадщини Волині, об'ктів природно-заповідного фонду.