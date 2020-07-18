Ультрас «Легії» розлючені через появу в клубі екскапітана «Волині»

Артем Шабанов, незадоволені трансфером українця.



Про це повідомляють



Фанати польської "Легії" розлючені на свого спортивного директора.



Видання опублікувало кілька коментарів представників ультрас польського клубу.



Darky: "Мені здається, ідея оренди Шабанова народилася на зборах, коли ми грали з "Динамо" товариський матч. Ніхто в нашому клубі раніше навіть не знав про такого футболіста, навіть не сумніваюся в цьому. Такі трансфери тільки доводять, що у нас в клубі працюють дилетанти!"



Yorick: "Спортивний директор отримує гроші, але при цьому не працює. Він просто бере і підписує гравців з тих клубів, проти яких ми грали на зборах, або тих, кого йому пропонують агенти. Немає ніякого скаутингу, немає ніякої роботи. Просто людина отримує багато грошей, а також не витрачає свій дорогоцінний час на пошук реально хороших кандидатів".



За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.

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