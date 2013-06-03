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На Рівненщині вчителька пояснювала учням матеріал, стоячи на столі. ВІДЕО

На Рівненщині вчителька пояснювала учням матеріал, стоячи на столі. ВІДЕО
На Рівненщині вчителька пояснювала учням новий матеріал і при цьому стояла на столі.

Про це повідомляє 7 днів.

У соціальних мережах набирає обертів відео з уроку в Олександрійському ліцеї у Рівненській області.

На відео видно вчительку, яка емоційно викладала матеріал учням. Для цього педагог стала на парту, а не біля неї. Мотивувала свою поведінку тим, що вона мала наочно показати заклик до революції.


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Теги: Рівненщина, освіта, курйоз
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