На Рівненщині вчителька пояснювала учням матеріал, стоячи на столі. ВІДЕО





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У соціальних мережах набирає обертів відео з уроку в Олександрійському ліцеї у Рівненській області.



На відео видно вчительку, яка емоційно викладала матеріал учням. Для цього педагог стала на парту, а не біля неї. Мотивувала свою поведінку тим, що вона мала наочно показати заклик до революції.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині вчителька пояснювала учням новий матеріал і при цьому стояла на столі.Про це повідомляє 7 днів У соціальних мережах набирає обертів відео з уроку в Олександрійському ліцеї у Рівненській області.На відео видно вчительку, яка емоційно викладала матеріал учням. Для цього педагог стала на парту, а не біля неї. Мотивувала свою поведінку тим, що вона мала наочно показати заклик до революції.

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