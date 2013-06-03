На Рівненщині вчителька пояснювала учням матеріал, стоячи на столі. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
На Рівненщині вчителька пояснювала учням новий матеріал і при цьому стояла на столі.
Про це повідомляє 7 днів.
У соціальних мережах набирає обертів відео з уроку в Олександрійському ліцеї у Рівненській області.
На відео видно вчительку, яка емоційно викладала матеріал учням. Для цього педагог стала на парту, а не біля неї. Мотивувала свою поведінку тим, що вона мала наочно показати заклик до революції.
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Про це повідомляє 7 днів.
У соціальних мережах набирає обертів відео з уроку в Олександрійському ліцеї у Рівненській області.
На відео видно вчительку, яка емоційно викладала матеріал учням. Для цього педагог стала на парту, а не біля неї. Мотивувала свою поведінку тим, що вона мала наочно показати заклик до революції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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