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Вчинив майже пів сотні крадіжок: волинянина засудили до 3 років ув'язнення

Вчинив майже пів сотні крадіжок: волинянина засудили до 3 років ув'язнення
Неодноразово уже судимий 43-річний ковельчанин, який скоїв 40 крадіжок та завдав потерпілим збитків на майже 100 тисяч гривень, втрапив за ґрати.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Умовно-достроково звільнившись із місць позбавлення волі у червні 2019 року, чоловік не зробив жодних висновків і продовжив займатися злочинним промислом.

Упродовж жовтня 2019 – лютого 2020 року він вчинив чотири десятки злочинів у Ковелі.

Витягував гаманці з сумок, телефони з кишень, цупив речі з прилавків на ринку та з приватних обійсть, продукти у магазинах.

Заходив у лікарняні заклади, дитсадочки, школи, гуртожитки та викрадав там залишені без нагляду сумочки з гаманцями й іншими цінностями. Кілька разів у гаманцях були банківські картки, якими зловмисник розраховувався у магазинах.

Під час обшуку в його оселі правоохоронці також вилучили боєприпаси, які він незаконно придбав та зберігав.

Визнавши волинянина винним у крадіжках, викраденні офіційних документів та незаконному поводженні з боєприпасами, суд призначив йому покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, злодій, ковельчанин
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