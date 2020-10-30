Вчинив майже пів сотні крадіжок: волинянина засудили до 3 років ув'язнення
Сьогодні, 18:25
Неодноразово уже судимий 43-річний ковельчанин, який скоїв 40 крадіжок та завдав потерпілим збитків на майже 100 тисяч гривень, втрапив за ґрати.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Умовно-достроково звільнившись із місць позбавлення волі у червні 2019 року, чоловік не зробив жодних висновків і продовжив займатися злочинним промислом.
Упродовж жовтня 2019 – лютого 2020 року він вчинив чотири десятки злочинів у Ковелі.
Витягував гаманці з сумок, телефони з кишень, цупив речі з прилавків на ринку та з приватних обійсть, продукти у магазинах.
Заходив у лікарняні заклади, дитсадочки, школи, гуртожитки та викрадав там залишені без нагляду сумочки з гаманцями й іншими цінностями. Кілька разів у гаманцях були банківські картки, якими зловмисник розраховувався у магазинах.
Під час обшуку в його оселі правоохоронці також вилучили боєприпаси, які він незаконно придбав та зберігав.
Визнавши волинянина винним у крадіжках, викраденні офіційних документів та незаконному поводженні з боєприпасами, суд призначив йому покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Умовно-достроково звільнившись із місць позбавлення волі у червні 2019 року, чоловік не зробив жодних висновків і продовжив займатися злочинним промислом.
Упродовж жовтня 2019 – лютого 2020 року він вчинив чотири десятки злочинів у Ковелі.
Витягував гаманці з сумок, телефони з кишень, цупив речі з прилавків на ринку та з приватних обійсть, продукти у магазинах.
Заходив у лікарняні заклади, дитсадочки, школи, гуртожитки та викрадав там залишені без нагляду сумочки з гаманцями й іншими цінностями. Кілька разів у гаманцях були банківські картки, якими зловмисник розраховувався у магазинах.
Під час обшуку в його оселі правоохоронці також вилучили боєприпаси, які він незаконно придбав та зберігав.
Визнавши волинянина винним у крадіжках, викраденні офіційних документів та незаконному поводженні з боєприпасами, суд призначив йому покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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