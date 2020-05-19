Тюльпановий рай напередодні свята: у Луцьку влаштують масштабну виставку-продаж весняних квітів

Напередодні 8 березня підприємство, відоме на Волині насамперед через масштабний фестиваль «Волинська Голландія», влаштовує виставку-продаж весняних квітів.Дійство, під час якого буде можливість побачити та придбати найексклюзивніші сорти тюльпанів, зробити світлини біля облаштованих тематичних фотозон та поспілкуватися за чашкою ароматної кави, відбудеться 3–5 березня на вулиці Рівненській, 18а,(село Струмівка, «Сад+Город»).Вже традиційно виставку-продаж організовує власник компанії «Лілі-Лайн»та його колектив.Під час заходу, кажуть організатори, гості зможуть придбати квіткові композиції та тюльпани з «грядки» за вигідною ціною, поцікавитися у фахівців секретами вирощення та догляду, та головне – помилуватися різноманіттям квітів, відпочити душею й насолодитися красою.Пригощатимуть гостей «квіткового» дійства кафе «Шарлотка» та крамниця «Медові секретики від Бджолі».До слова, на виставці-продажі буде представлений найбільший у Луцьку асортимент тюльпанів від виробника. Тож, не варто й вагатися, чи йти. Такої концентрації краси у перші дні весни годі й шукати.Вхід на виставку-продаж – безкоштовний.