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У центрі Луцька скульптор створив портрет-барельєф Лесі Українки і героїв «Лісової пісні». ВІДЕО

У центрі Луцька скульптор створив портрет-барельєф Лесі Українки і героїв «Лісової пісні». ВІДЕО
Барельєф із зображенням Лесі Українки та 12 персонажів з драми-феєрії "Лісова пісня" створює у Луцьку скульптор Іван Дацюк.

Митець ліпить образи літературних героїв та письменниці на сніговій брилі на Театральному майдані міста, - пише Суспільне.

"Портрет-барельєф Лесі Українки, Мавки, Лукаша та химер зі снігу майже завершений", – говорить Іван Дацюк.

Для роботи скульптор використовує різні лопати. З його слів, кожен барельєф проходить деталізацію та точну обробку.

Ідея та образи з'явилися не випадково, каже Іван Дацюк. Коли комунальники розчищали площу, утворилася брила та замерзлість, тож велику кількість снігу в центрі міста вирішив перетворити на творчий процес.

Перехожі зупиняються поруч із роботою скульптора, спілкуються з ним та фотографують літературні образи зі снігу. Іван Дацюк розповів, що перед початком робіт вкотре перечитав драму-феєрію та інші твори Лесі Українки.

Скульптор розповідає: має задум (якщо встигне) зробити скульптури лицаря і поета з поеми "Давня казка". Загалом роботу над творчим проєктом митець розпочав 20 лютого, а закінчить композиції 24 лютого. Барельєфи залишатимуться в центрі міста, доки не розтануть.


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Теги: барельєф, зображення, Леся Українка, Луцьк
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