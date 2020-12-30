У центрі Луцька скульптор створив портрет-барельєф Лесі Українки і героїв «Лісової пісні». ВІДЕО

Іван Дацюк.



Митець ліпить образи літературних героїв та письменниці на сніговій брилі на Театральному майдані міста, - пише



"Портрет-барельєф Лесі Українки, Мавки, Лукаша та химер зі снігу майже завершений", – говорить Іван Дацюк.



Для роботи скульптор використовує різні лопати. З його слів, кожен барельєф проходить деталізацію та точну обробку.



Ідея та образи з'явилися не випадково, каже Іван Дацюк. Коли комунальники розчищали площу, утворилася брила та замерзлість, тож велику кількість снігу в центрі міста вирішив перетворити на творчий процес.



Перехожі зупиняються поруч із роботою скульптора, спілкуються з ним та фотографують літературні образи зі снігу. Іван Дацюк розповів, що перед початком робіт вкотре перечитав драму-феєрію та інші твори Лесі Українки.



Скульптор розповідає: має задум (якщо встигне) зробити скульптури лицаря і поета з поеми "Давня казка". Загалом роботу над творчим проєктом митець розпочав 20 лютого, а закінчить композиції 24 лютого. Барельєфи залишатимуться в центрі міста, доки не розтануть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Барельєф із зображенням Лесі Українки та 12 персонажів з драми-феєрії "Лісова пісня" створює у Луцьку скульпторМитець ліпить образи літературних героїв та письменниці на сніговій брилі на Театральному майдані міста, - пише Суспільне. "Портрет-барельєф Лесі Українки, Мавки, Лукаша та химер зі снігу майже завершений", – говорить Іван Дацюк.Для роботи скульптор використовує різні лопати. З його слів, кожен барельєф проходить деталізацію та точну обробку.Ідея та образи з'явилися не випадково, каже Іван Дацюк. Коли комунальники розчищали площу, утворилася брила та замерзлість, тож велику кількість снігу в центрі міста вирішив перетворити на творчий процес.Перехожі зупиняються поруч із роботою скульптора, спілкуються з ним та фотографують літературні образи зі снігу. Іван Дацюк розповів, що перед початком робіт вкотре перечитав драму-феєрію та інші твори Лесі Українки.Скульптор розповідає: має задум (якщо встигне) зробити скульптури лицаря і поета з поеми "Давня казка". Загалом роботу над творчим проєктом митець розпочав 20 лютого, а закінчить композиції 24 лютого. Барельєфи залишатимуться в центрі міста, доки не розтануть.

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