У центрі Луцька скульптор створив портрет-барельєф Лесі Українки і героїв «Лісової пісні». ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
Барельєф із зображенням Лесі Українки та 12 персонажів з драми-феєрії "Лісова пісня" створює у Луцьку скульптор Іван Дацюк.
Митець ліпить образи літературних героїв та письменниці на сніговій брилі на Театральному майдані міста, - пише Суспільне.
"Портрет-барельєф Лесі Українки, Мавки, Лукаша та химер зі снігу майже завершений", – говорить Іван Дацюк.
Для роботи скульптор використовує різні лопати. З його слів, кожен барельєф проходить деталізацію та точну обробку.
Ідея та образи з'явилися не випадково, каже Іван Дацюк. Коли комунальники розчищали площу, утворилася брила та замерзлість, тож велику кількість снігу в центрі міста вирішив перетворити на творчий процес.
Перехожі зупиняються поруч із роботою скульптора, спілкуються з ним та фотографують літературні образи зі снігу. Іван Дацюк розповів, що перед початком робіт вкотре перечитав драму-феєрію та інші твори Лесі Українки.
Скульптор розповідає: має задум (якщо встигне) зробити скульптури лицаря і поета з поеми "Давня казка". Загалом роботу над творчим проєктом митець розпочав 20 лютого, а закінчить композиції 24 лютого. Барельєфи залишатимуться в центрі міста, доки не розтануть.
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Митець ліпить образи літературних героїв та письменниці на сніговій брилі на Театральному майдані міста, - пише Суспільне.
"Портрет-барельєф Лесі Українки, Мавки, Лукаша та химер зі снігу майже завершений", – говорить Іван Дацюк.
Для роботи скульптор використовує різні лопати. З його слів, кожен барельєф проходить деталізацію та точну обробку.
Ідея та образи з'явилися не випадково, каже Іван Дацюк. Коли комунальники розчищали площу, утворилася брила та замерзлість, тож велику кількість снігу в центрі міста вирішив перетворити на творчий процес.
Перехожі зупиняються поруч із роботою скульптора, спілкуються з ним та фотографують літературні образи зі снігу. Іван Дацюк розповів, що перед початком робіт вкотре перечитав драму-феєрію та інші твори Лесі Українки.
Скульптор розповідає: має задум (якщо встигне) зробити скульптури лицаря і поета з поеми "Давня казка". Загалом роботу над творчим проєктом митець розпочав 20 лютого, а закінчить композиції 24 лютого. Барельєфи залишатимуться в центрі міста, доки не розтануть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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