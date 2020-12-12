Стало відомо, звідки родом військові, які загинули під час пожежі у бліндажі на Донбасі





Про це повідомила



За словами Аліни Чередник, військовий з Лебедина Михайло Капран помер у шпиталі в Харкові. Його евакуювали туди з опіками 90%. Тіла ще двох військових мають індентифікувати. Попередньо, вони з Рівного та Кременчука Полтавської області.



"В зоні бойових дій у Донецькій області під час виконання завдань за призначенням внаслідок пожежі отримав опіки навідник мотопіхотної роти 16-го батальйону нашої бригади солдат Капран Михайло Вікторович, який був направлений до опікового центру і, на жаль, 22 лютого, рано вранці від отриманих травм помер в Харкові. Командування, і я особисто, висловлюємо співчуття рідним і близьким нашого військовослужбовця", - повідомила Чередник.



За її словами, Михайла Капрана поховають в Лебедині 24 лютого. Йому було 34 роки, повідомили в Оперативному командуванні "Північ".



Нагадаємо, 22 лютого під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявили тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, від отриманих травм помер.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, що один із загиблих військових у пожежі, яка сталась 20 лютого у бліндажі на Донбасі, родом з Лебедина Сумської області. Інші двоє загиблих, попередньо, з Рівного та Кременчука.Про це повідомила "Суспільному" пресофіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади Аліна Чередник.За словами Аліни Чередник, військовий з Лебединапомер у шпиталі в Харкові. Його евакуювали туди з опіками 90%. Тіла ще двох військових мають індентифікувати. Попередньо, вони з Рівного та Кременчука Полтавської області."В зоні бойових дій у Донецькій області під час виконання завдань за призначенням внаслідок пожежі отримав опіки навідник мотопіхотної роти 16-го батальйону нашої бригади солдат Капран Михайло Вікторович, який був направлений до опікового центру і, на жаль, 22 лютого, рано вранці від отриманих травм помер в Харкові. Командування, і я особисто, висловлюємо співчуття рідним і близьким нашого військовослужбовця", - повідомила Чередник.За її словами, Михайла Капрана поховають в Лебедині 24 лютого. Йому було 34 роки, повідомили в Оперативному командуванні "Північ".Нагадаємо, 22 лютого під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади,. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, від отриманих травм помер.

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