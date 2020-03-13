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Через Волинь білорус хотів незаконно провезти товар на понад 17 мільйонів гривень

Через Волинь білорус хотів незаконно провезти товар на понад 17 мільйонів гривень
На митному посту «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби при огляді вантажного автомобіля виявили невідповідність задекларованого товару на суму понад 17 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

В зону митного контролю митному посту «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина Республіки Білорусь.

Відповідно до поданих до митного контролю товаросупровідних документів в автомобілі переміщується товар «Частини станцій базових систем стільникового зв'язку» з компанії КНДР в адресу Українського товариства загальною вартістю 395704,64 доларів США.

Проведеними заходами встановили, що згідно електронної системи обміну попередньої інформації про товари і транспортні засоби між митними органами України та Республіки Білорусь «PRINEX», вартість товару становить 634782, 14 доларів США.

Таким чином керівник товариства отримувача намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на суму понад 17 мільйонів гривень на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівниками Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.

Фото - ілюстративне

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Теги: Доманове, вантажівка, незаконний товар
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