Хотіла пропустити школу: на Донеччині 15-річна дівчина отруїлася пігулками
Сьогодні, 17:55
15-річна дівчина вирішила пропустити шкільні заняття та випила пігулки.
Інформують, що до поліції Добропілля надійшло повідомлення з педіатричного відділення місцевої лікарні про те, що до них бригадою «швидкої допомоги» доставили неповнолітню дівчину з отруєнням, - інформує поліція Донеччини.
У лікарні поліцейські поспілкувались із матір’ю пацієнтки, яка розповіла, що вранці її донька поскаржилася на погане самопочуття. Дівчина сказала матері, що хотіла пропустити уроки і випила для цього пігулки. Ліки вона взяла в домашній аптечці. Жінка намагалася надати доньці першу допомогу, а потім викликала «швидку».
Дитину було госпіталізовано, їй надано кваліфіковану допомогу. Зараз стан дівчини стабільний.
Поліція перевіряє всі версії події в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 з позначкою «спроба самогубства» Кримінального кодексу України.
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Інформують, що до поліції Добропілля надійшло повідомлення з педіатричного відділення місцевої лікарні про те, що до них бригадою «швидкої допомоги» доставили неповнолітню дівчину з отруєнням, - інформує поліція Донеччини.
У лікарні поліцейські поспілкувались із матір’ю пацієнтки, яка розповіла, що вранці її донька поскаржилася на погане самопочуття. Дівчина сказала матері, що хотіла пропустити уроки і випила для цього пігулки. Ліки вона взяла в домашній аптечці. Жінка намагалася надати доньці першу допомогу, а потім викликала «швидку».
Дитину було госпіталізовано, їй надано кваліфіковану допомогу. Зараз стан дівчини стабільний.
Поліція перевіряє всі версії події в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 з позначкою «спроба самогубства» Кримінального кодексу України.
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