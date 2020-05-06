«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
Сьогодні, 19:46
У Луцьку біля будівлі обласної прокуратури, що на вулиці Винниченка, 15, зібралася майже сотня людей. Вони не згідні з ухваленим рішенням суду щодо ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка.
Акція протесту розпочалася о 18 годині.
Один із організаторів мітингу та ексдепутат Луцької міськради Павло Данильчук повідомив, що акція на підтримку засудженого Сергія Стерненка - мирна.
"Ув'язнення Сергія не можна пробачати. Давайте відкинемо особисті речі. Сергій - це Україна, це українське обличчя в Одесі. Посадка таких людей означає, що проросійський реванш перемагає", - виголосив Павло Данильчук та додав, що це є ворожий наступ, який ми не маємо права спостерігати.
Лучани, тримаючи плакати в руках, вигукували "Стерненку, волю!". Мітинг тривав орієнтовно годину.
На акції протесту були присутні працівники патрульної поліції та поліція діалогу.
Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Приморський райсуд Одеси відправив за грати на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половина майна громадського активіста Сергія Стерненка. Його обвинуватили у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.
Ще у 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет. Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення. Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.
Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї. Проти Стерненка заведено декілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного пораннення людини, що скоїла напад на Стерненка - Івана Кузнєцова.
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Акція протесту розпочалася о 18 годині.
Один із організаторів мітингу та ексдепутат Луцької міськради Павло Данильчук повідомив, що акція на підтримку засудженого Сергія Стерненка - мирна.
"Ув'язнення Сергія не можна пробачати. Давайте відкинемо особисті речі. Сергій - це Україна, це українське обличчя в Одесі. Посадка таких людей означає, що проросійський реванш перемагає", - виголосив Павло Данильчук та додав, що це є ворожий наступ, який ми не маємо права спостерігати.
Лучани, тримаючи плакати в руках, вигукували "Стерненку, волю!". Мітинг тривав орієнтовно годину.
На акції протесту були присутні працівники патрульної поліції та поліція діалогу.
Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Приморський райсуд Одеси відправив за грати на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половина майна громадського активіста Сергія Стерненка. Його обвинуватили у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.
Ще у 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет. Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення. Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.
Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї. Проти Стерненка заведено декілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного пораннення людини, що скоїла напад на Стерненка - Івана Кузнєцова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 6
Ну тепер хоч трутням-тусовщикам данильчуку&со заняття за їхнім нікчемним фахом знайшлось... їдь в Одесу маніфести свої дибільні виголошувати, при чому тут Волинська прокуратура?
Дармоїди, недоумки, бродячі активісти...
Чудово,що молоді багато,вони мають бути рушієм вперед,відкинувши богданів і користувачів.За свої права потрібно боротись і підтримувати борців за свободу.За персоналії не говоримо,просто Україну ще потрібно буде відстояти і попереду важкі часи.
борцуни і борциці - і зеро користі...
Позбирались всі рагулі міста Луцька в одному місці
Рагулі і рагульки їдьте в свої села майданити, а Луцьк залишіть в спокої.
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