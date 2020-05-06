вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО

«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
У Луцьку біля будівлі обласної прокуратури, що на вулиці Винниченка, 15, зібралася майже сотня людей. Вони не згідні з ухваленим рішенням суду щодо ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка.

Акція протесту розпочалася о 18 годині.

Один із організаторів мітингу та ексдепутат Луцької міськради Павло Данильчук повідомив, що акція на підтримку засудженого Сергія Стерненка - мирна.

"Ув'язнення Сергія не можна пробачати. Давайте відкинемо особисті речі. Сергій - це Україна, це українське обличчя в Одесі. Посадка таких людей означає, що проросійський реванш перемагає", - виголосив Павло Данильчук та додав, що це є ворожий наступ, який ми не маємо права спостерігати.

Лучани, тримаючи плакати в руках, вигукували "Стерненку, волю!". Мітинг тривав орієнтовно годину.

На акції протесту були присутні працівники патрульної поліції та поліція діалогу.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Приморський райсуд Одеси відправив за грати на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половина майна громадського активіста Сергія Стерненка. Його обвинуватили у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Ще у 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет. Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення. Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї. Проти Стерненка заведено декілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного пораннення людини, що скоїла напад на Стерненка - Івана Кузнєцова.

«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, протест, Сергій Стерненко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну тепер хоч трутням-тусовщикам данильчуку&со заняття за їхнім нікчемним фахом знайшлось... їдь в Одесу маніфести свої дибільні виголошувати, при чому тут Волинська прокуратура?
Відповісти
Дармоїди, недоумки, бродячі активісти...
Відповісти
Чудово,що молоді багато,вони мають бути рушієм вперед,відкинувши богданів і користувачів.За свої права потрібно боротись і підтримувати борців за свободу.За персоналії не говоримо,просто Україну ще потрібно буде відстояти і попереду важкі часи.
Відповісти
борцуни і борциці - і зеро користі...
Відповісти
Позбирались всі рагулі міста Луцька в одному місці
Відповісти
Рагулі і рагульки їдьте в свої села майданити, а Луцьк залишіть в спокої.
Відповісти
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:24
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 24 лютого
Сьогодні, 20:03
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
Сьогодні, 19:46
На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
Сьогодні, 19:30
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 лютого. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У Луцьку протестом під будівлею СБУ підтримали Сергія Стерненка. ФОТО У Луцьку протестом під будівлею СБУ підтримали Сергія Стерненка. ФОТО
06 травень, 2020, 23:01
У Луцьку вийдуть на акцію протесту проти Сергія Шкарлета У Луцьку вийдуть на акцію протесту проти Сергія Шкарлета
21 грудень, 2020, 10:54
Підприємці зустрічають новообраних депутатів Волиньради мітингом Підприємці зустрічають новообраних депутатів Волиньради мітингом
25 листопад, 2020, 09:53
Як у Луцьку відбувався мітинг підприємців та про що говорили за зачиненими дверима. ФОТО Як у Луцьку відбувався мітинг підприємців та про що говорили за зачиненими дверима. ФОТО
11 листопад, 2020, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:24
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 24 лютого
Сьогодні, 20:03
 0
«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО
Сьогодні, 19:46
 0
На фасаді луцького ліцею встановили меморіальну дошку загиблому Герою. ФОТО
Сьогодні, 19:30
 0
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 лютого. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8