«Волю Стерненку»: у Луцьку під будівлею прокуратури – акція протесту. ФОТО

У Луцьку біля будівлі обласної прокуратури, що на вулиці Винниченка, 15, зібралася майже сотня людей. Вони не згідні з ухваленим рішенням суду щодо ув'язнення одеського активістаАкція протесту розпочалася о 18 годині.Один із організаторів мітингу та ексдепутат Луцької міськрадиповідомив, що акція на підтримку засудженого Сергія Стерненка - мирна."Ув'язнення Сергія не можна пробачати. Давайте відкинемо особисті речі. Сергій - це Україна, це українське обличчя в Одесі. Посадка таких людей означає, що проросійський реванш перемагає", - виголосивта додав, що це є ворожий наступ, який ми не маємо права спостерігати.Лучани, тримаючи плакати в руках, вигукували "Стерненку, волю!". Мітинг тривав орієнтовно годину.На акції протесту були присутні працівники патрульної поліції та поліція діалогу.Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Приморський райсуд Одесиз конфіскацією половина майна громадського активіста Сергія Стерненка. Його обвинуватили у викраденні громадяниназ метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.Ще у 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет. Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення. Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї. Проти Стерненка заведено декілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного пораннення людини, що скоїла напад на Стерненка -