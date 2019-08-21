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Торік на Волині одружилося 39 неповнолітніх

Торік на Волині одружилося 39 неповнолітніх
39 неповнолітніх зареєстрували шлюб у 2020 році у Волинській області, 6 з них - у Луцьку. Торік під вінець, не досягнувши повноліття, на Волині йшли дівчата.

Про це розповіла заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк.

З її слів, Сімейним кодексом України встановлений шлюбний вік для чоловіків і жінок – 18 років. Однак, у ч. 2 ст. 23 Сімейного кодексу зазначено, що за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Така заява подається до суду за місцем проживання заявника. У заяві про надання права на шлюб доцільно викласти обставини, які обґрунтовують відповідність укладення шлюбу інтересам неповнолітньої особи.

Такими обставинами можуть бути:
- фактичне створення сім’ї,
- народження в такій сім’ї дитини,
- вагітність неповнолітньої.

Зауважують, що своїм рішенням суд надає неповнолітній особі право на реєстрацію шлюбу з конкретною особою. Якщо особа, якій судом надано право на шлюб, хоче зареєструвати його уже з іншою особою, в такому випадку потрібно повторно звертатися із заявою до суду.


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Теги: шлюб, Волинь, статистика, неповнолітні
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