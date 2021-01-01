Загроза підтоплення: які райони Луцька можуть опинитися у воді. ВІДЕО
23 лютий, 23:34
Луцьк під загрозою підтоплення. Через надмірну кількість снігу цьогоріч деякі райони міста ризикують стати заручниками повені.
Про це розповів в.о. начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук, йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
За його словами, якщо Стир переповниться, у Луцьку може підтопити район Цегельного заводу № 1, №2 (вул. Заводська), район Старого міста (вул. Лютеранська і нижче по течії), в районі вулиці Чернишевського, де в Стир впадає Омелянівка, та Сапалаївка, а також нижче по течії.
Востаннє серйозні повені були у Луцьку у 2013 році. Тоді Стир розійшовся на декілька кілометрів, підтопив сотні будинків в місті та на його околицях.
Більше про це дивіться у відео:
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Про це розповів в.о. начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук, йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
За його словами, якщо Стир переповниться, у Луцьку може підтопити район Цегельного заводу № 1, №2 (вул. Заводська), район Старого міста (вул. Лютеранська і нижче по течії), в районі вулиці Чернишевського, де в Стир впадає Омелянівка, та Сапалаївка, а також нижче по течії.
Востаннє серйозні повені були у Луцьку у 2013 році. Тоді Стир розійшовся на декілька кілометрів, підтопив сотні будинків в місті та на його околицях.
Більше про це дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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