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Загроза підтоплення: які райони Луцька можуть опинитися у воді. ВІДЕО

Загроза підтоплення: які райони Луцька можуть опинитися у воді. ВІДЕО
Луцьк під загрозою підтоплення. Через надмірну кількість снігу цьогоріч деякі райони міста ризикують стати заручниками повені.

Про це розповів в.о. начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук, йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".

За його словами, якщо Стир переповниться, у Луцьку може підтопити район Цегельного заводу № 1, №2 (вул. Заводська), район Старого міста (вул. Лютеранська і нижче по течії), в районі вулиці Чернишевського, де в Стир впадає Омелянівка, та Сапалаївка, а також нижче по течії.

Востаннє серйозні повені були у Луцьку у 2013 році. Тоді Стир розійшовся на декілька кілометрів, підтопив сотні будинків в місті та на його околицях.

Більше про це дивіться у відео:

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Теги: Луцьк, загроза підтоплення
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