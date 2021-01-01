Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 24 лютого





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7º морозу, вдень 3-8º тепла.



У Луцьку завтра, у середу, також очікується мінлива хмарінсть та без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 4-6º тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 24 лютого, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7º морозу, вдень 3-8º тепла.У Луцьку завтра, у середу, також очікується мінлива хмарінсть та без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 4-6º тепла.

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