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Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 24 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 24 лютого
У Волинській області завтра, 24 лютого, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7º морозу, вдень 3-8º тепла.

У Луцьку завтра, у середу, також очікується мінлива хмарінсть та без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6º морозу, вдень 4-6º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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