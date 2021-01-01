На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО





Аварія сталася увечері, 23 лютого на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської, - повідомляє



Аварія сталася 23 лютого близько 18.30. Зіткнулися три транспортних засоби: два автомобілі марки Renault та автівка марки Peugeot.



Як розповіли свідки, водій чорного Renault зупинився перед пішохідним переходом. Кермувальник Peugeot в’їхав у нього, а водій білого Renault – у Peugeot. Як зазначають очевидці, водій Renault був у стані алкогольного сп'яніння.



Зіткнення трапилося через недотримання водіями дистанції.



У автомобілів – механічні ушкодження. Потерпілих, на щастя, немає.



На місці працюють працівники патрульної поліції.



Унаслідок аварії проїзд із вулиці Гнідавської ускладнений, адже три автомобілі учасників ДТП перегородили вулицю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.Аварія сталася увечері, 23 лютого на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської, - повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини посилаючись на слова очевидців.Аварія сталася 23 лютого близько 18.30. Зіткнулися три транспортних засоби: два автомобілі марки Renault та автівка марки Peugeot.Як розповіли свідки, водій чорного Renault зупинився перед пішохідним переходом. Кермувальник Peugeot в’їхав у нього, а водій білого Renault – у Peugeot. Як зазначають очевидці, водій Renault був у стані алкогольного сп'яніння.Зіткнення трапилося через недотримання водіями дистанції.У автомобілів – механічні ушкодження. Потерпілих, на щастя, немає.На місці працюють працівники патрульної поліції.Унаслідок аварії проїзд із вулиці Гнідавської ускладнений, адже три автомобілі учасників ДТП перегородили вулицю.

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