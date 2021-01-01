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На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО

На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Аварія сталася увечері, 23 лютого на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської, - повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини посилаючись на слова очевидців.

Аварія сталася 23 лютого близько 18.30. Зіткнулися три транспортних засоби: два автомобілі марки Renault та автівка марки Peugeot.

Як розповіли свідки, водій чорного Renault зупинився перед пішохідним переходом. Кермувальник Peugeot в’їхав у нього, а водій білого Renault – у Peugeot. Як зазначають очевидці, водій Renault був у стані алкогольного сп'яніння.

Зіткнення трапилося через недотримання водіями дистанції.

У автомобілів – механічні ушкодження. Потерпілих, на щастя, немає.

На місці працюють працівники патрульної поліції.

Унаслідок аварії проїзд із вулиці Гнідавської ускладнений, адже три автомобілі учасників ДТП перегородили вулицю.

На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
На перехресті у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Гнідава
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