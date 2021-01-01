У ЖК «Парковий квартал» в Ковелі залишилось 5 квартир*





Серед квартир, які залишилися - кілька 1- та 2-кімнатних. Є два варіанти 2-кімнатних квартир площею 72 м2, - йдеться на сайті



Наразі ціна квадратного метра - від 12 500 грн, проте із 1 березня вартість квадрата підніметься на 1000 грн. Також до кінця місяця можна скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).







Новий будинок ЖК “Паркрвий квартал”, в якому пропонують квартири - особливий. Він має:



Сучасний дизайн фасаду

Великі панорамні вікна

Нові планування квартир

Ліфти

Комерційні приміщення на першому поверсі



Нещодавно “Інвестор” провів опитування серед мешканців “Паркового кварталу”, щоб з’ясувати, які заклади хочуть бачити на території житлового комплексу в першу чергу. В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля.



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Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останньому будинку ЖК “Парковий квартал”, який у Ковелі зводить Будівельна компанія “Інвестор”, залишилося для продажу 5 квартир. Цей будинок - уже на фінішній прямій, на двох під’їздах облаштовують покрівлю, а ще на двох - домуровують верхній п’ятий поверх.Серед квартир, які залишилися - кілька 1- та 2-кімнатних. Є два варіанти 2-кімнатних квартир площею 72 м2, - йдеться на сайті ЖК "Інвестор". Наразі ціна квадратного метра - від 12 500 грн, проте із 1 березня вартість квадрата підніметься на 1000 грн. Також до кінця місяця можна скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).Новий будинок ЖК “Паркрвий квартал”, в якому пропонують квартири - особливий. Він має:Сучасний дизайн фасадуВеликі панорамні вікнаНові планування квартирЛіфтиКомерційні приміщення на першому поверсіНещодавно “Інвестор” провів опитування серед мешканців “Паркового кварталу”, щоб з’ясувати, які заклади хочуть бачити на території житлового комплексу в першу чергу. В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля.Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор Телеграм: Добрі сусіди Інвестора.

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