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У ЖК «Парковий квартал» в Ковелі залишилось 5 квартир*

У ЖК «Парковий квартал» в Ковелі залишилось 5 квартир*
В останньому будинку ЖК “Парковий квартал”, який у Ковелі зводить Будівельна компанія “Інвестор”, залишилося для продажу 5 квартир. Цей будинок - уже на фінішній прямій, на двох під’їздах облаштовують покрівлю, а ще на двох - домуровують верхній п’ятий поверх.

Серед квартир, які залишилися - кілька 1- та 2-кімнатних. Є два варіанти 2-кімнатних квартир площею 72 м2, - йдеться на сайті ЖК "Інвестор".

Наразі ціна квадратного метра - від 12 500 грн, проте із 1 березня вартість квадрата підніметься на 1000 грн. Також до кінця місяця можна скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).

У ЖК «Парковий квартал» в Ковелі залишилось 5 квартир*


Новий будинок ЖК “Паркрвий квартал”, в якому пропонують квартири - особливий. Він має:

Сучасний дизайн фасаду
Великі панорамні вікна
Нові планування квартир
Ліфти
Комерційні приміщення на першому поверсі

Нещодавно “Інвестор” провів опитування серед мешканців “Паркового кварталу”, щоб з’ясувати, які заклади хочуть бачити на території житлового комплексу в першу чергу. В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Добрі сусіди Інвестора.

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Теги: Інвестор
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