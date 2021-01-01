Маршрутка по 8 гривень: що кажуть лучани, перевізники і представники міськради. ВІДЕО









З пропозицією про підняття вартості проїзду в міську раду звернулося п'ять луцьких перевізників. Кореспонденти зателефонували керівнику найбільшого автотранспортного підприємства "Санрайз" Миколі Лисеюку, 48 автобусів якого курсують містом. Підприємець відмовився давати коментарі.



Із п'яти ініціаторів ідеї, прокоментував ситуацію лише Олександр Кашуба, який має чотири автобуси на 11-у маршруті. З його слів, один автобус за день заробляє майже три тисячі гривень.



"1300 – заправка йде стабільно, 1000 – зарплата водія. І ремонт машини й податки – ще 1000. Треба 3500 собівартість. Це без оновлення парку, без ремонту автомобілів такого капітального. Зараз ми їздимо по 5 грн – тому що 10 % Сіті Кард забирає", - каже перевізник. Зізнається: 30 - 40 % пасажирів досі платять готівкою.



За пасажиропотоком і оплатою стежать у міській раді, каже директор департаменту економічної політики Борис Смаль. З його слів, минулої п'ятниці контролери зафіксували в одного із перевізників, що 88% пасажирів розраховувалися готівкою.



Що кажуть про здорожчання проїзду водії маршруток та пасажири, у відео.



Зі слів Бориса Смаля, пропозицію перевізників щодо здорожчання проїзду у міській раді наразі вивчають. Найближчого місяця, каже, вартість проїзду не підійматиметься. Рішення щодо нової ціни має ухвалити виконавчий комітет міської ради.





Перевізники пропонують збільшити вартість проїзду у маршрутках Луцька до 8 гривень для тих, хто платить готівкою.



Під час робочої наради, яка відбулася 21 лютого за участю директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, начальника управління транспорту та зв’язку міської ради Володимира Степанова та перевізників, які обслуговують міські маршрути,



Нагадаємо, наразі у Луцьку вартість поїздки у маршрутці для дорослих коштує 6 гривень, учбовий квиток - 3. Востаннє ціну на проїзд в обласному центрі підіймали в травні 2019.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі перевізники хочуть підняти вартість проїзду в маршрутках до восьми гривень за поїздку. З такою пропозицією вже звернулися до Луцької міської ради. Суспільне зібрало думки лучан та перевізників, які виступили з такою ініціативою. А також дізналися, чи піде на зустріч перевізникам Луцькрада.З пропозицією про підняття вартості проїзду в міську раду звернулося п'ять луцьких перевізників. Кореспонденти зателефонували керівнику найбільшого автотранспортного підприємства "Санрайз", 48 автобусів якого курсують містом. Підприємець відмовився давати коментарі.Із п'яти ініціаторів ідеї, прокоментував ситуацію лише, який має чотири автобуси на 11-у маршруті. З його слів, один автобус за день заробляє майже три тисячі гривень."1300 – заправка йде стабільно, 1000 – зарплата водія. І ремонт машини й податки – ще 1000. Треба 3500 собівартість. Це без оновлення парку, без ремонту автомобілів такого капітального. Зараз ми їздимо по 5 грн – тому що 10 % Сіті Кард забирає", - каже перевізник. Зізнається: 30 - 40 % пасажирів досі платять готівкою.За пасажиропотоком і оплатою стежать у міській раді, каже директор департаменту економічної політики Борис Смаль. З його слів, минулої п'ятниці контролери зафіксували в одного із перевізників, що 88% пасажирів розраховувалися готівкою.Що кажуть про здорожчання проїзду водії маршруток та пасажири, у відео.Зі слів, пропозицію перевізників щодо здорожчання проїзду у міській раді наразі вивчають. Найближчого місяця, каже, вартість проїзду не підійматиметься. Рішення щодо нової ціни має ухвалити виконавчий комітет міської ради.Перевізники пропонують збільшити вартість проїзду у маршрутках Луцька до 8 гривень для тих, хто платить готівкою.Під час робочої наради, яка відбулася 21 лютого за участю директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, начальника управління транспорту та зв’язку міської ради Володимира Степанова та перевізників, які обслуговують міські маршрути, перевізники запропонували збільшити вартість проїзду у маршрутках для тих пасажирів, які платять готівкою. Нагадаємо, наразі у Луцьку вартість поїздки у маршрутці для дорослих коштує 6 гривень, учбовий квиток - 3. Востаннє ціну на проїзд в обласному центрі підіймали в травні 2019.

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