В Італії в море змило 200 трун з останками людей. ВІДЕО





Як пише видання, зсув стався вдень 22 лютого на кладовищі Камол, розташованому на узбережжі Генуї, приблизно за 50 метрів над рівнем моря. Було зруйновано дві каплиці з тілами всередині, які впали в море, - повідомляє



Зсув міг статися у наслідок ерозії скелі під кладовищем, яка виникла через сильні шторми. Радник з громадських робіт муніципалітету Камол Тіно Ревелло пояснив, що на цій території ведуться роботи зі зміцнення скелі під кладовищем.



"Територія була огороджена, тому що в останні кілька днів ми чули дивні скрипучі звуки", – пояснив він.



Після зсуву бригади водолазів, катери берегової охорони та пожежники, а також вертоліт пожежної частини, намагалися дістати труни з води. Рятувальники знайшли вже близько 10 трун, триває упізнавання. Мер містечка не виключає організації громадської служби психологічної підтримки сімей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В італійському місті Генуя близько 200 трун потрапили до Середземного моря через зсув ґрунту на кладовищі Камол ANSA.Як пише видання, зсув стався вдень 22 лютого на кладовищі Камол, розташованому на узбережжі Генуї, приблизно за 50 метрів над рівнем моря. Було зруйновано дві каплиці з тілами всередині, які впали в море, - повідомляє Суспільне Зсув міг статися у наслідок ерозії скелі під кладовищем, яка виникла через сильні шторми. Радник з громадських робіт муніципалітету Камол Тіно Ревелло пояснив, що на цій території ведуться роботи зі зміцнення скелі під кладовищем."Територія була огороджена, тому що в останні кілька днів ми чули дивні скрипучі звуки", – пояснив він.Після зсуву бригади водолазів, катери берегової охорони та пожежники, а також вертоліт пожежної частини, намагалися дістати труни з води. Рятувальники знайшли вже близько 10 трун, триває упізнавання. Мер містечка не виключає організації громадської служби психологічної підтримки сімей.

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