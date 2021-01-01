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Волинська лижниця стала срібною призеркою чемпіонату України. ФОТО

Волинська лижниця стала срібною призеркою чемпіонату України. ФОТО
Волинські спортсмени взяли участь у Чемпіонаті України з лижних гонок серед юнаків та дівчат.

Команду нашої області на цьому турнірі представляє сім зимоборців, - пише Волинь-нова.

На дистанції 10 кілометрів представник нашої команди 16-річний Михайло Хміль здобув 5-те місце. Перемогу ж у цій дисципліні завоював Олександр Лісогор з Чернгівської області. Друге місце за сумчанином Дмитром Романченком, бронза дісталася Денису Мішустіну з Чернігова.

На дистанції 3 кілометри представниця волинської команди Аліна Хміль здобула срібну нагороду. Вона поступилася переможниці турніру Надії Пономаренко 4,5 секунди.

Як розповів голова Федерації біатлону Волині Микола Поліщук, в цій гонці була дуже велика конкуренція: шість перших лижників фінішували в межах однієї хвилини. Волинська лижниця, за словами голови ФБВ, була дуже незадоволена результатом.

Інші волинянки Анастасія Марусик з Луцька та Анна Рудковська з Боратина зайняли 10 та 20 місця відповідно.

У середній віковій групі волинянин Максим Денисенко 2005 р.н. фінішував дев'ятнадцятим. У цих перегонах на сім з половиною кілометрів змагалися 32 спортсмени. Перемогу здобув черпнігівчанин Дмитро Крюков, срібло і бронза за сумчанами Андрієм Морозом та Іллею Марченком. У молодшій групі біатлоніст Назар Саввонік з Боратина здобув 14 місце, а лучанин Кирило Кульчицький – 16-те.

Волинська лижниця стала срібною призеркою чемпіонату України. ФОТО
Волинська лижниця стала срібною призеркою чемпіонату України. ФОТО
Волинська лижниця стала срібною призеркою чемпіонату України. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт
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