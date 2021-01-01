Головні новини 23 лютого у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО





Ожеледиця збирає свої жертви. Щойно нічний мінус почав змінюватися денним плюсом, травматологи працюють, не покладаючи рук – накладають гіпс. Лише до полудня у міський травмпункт звернулося три десятки травмованих. Загалом же за кілька останніх днів тут надали допомогу понад 120 пацієнтам.







До 8 гривень підвищити вартість проїзду у Луцьку вимагають одразу п’ятеро перевізників, які обслуговують більшість міських маршрутів. У муніципалітеті їхні розрахунки вважають необ’єктивними, бо ті ґрунтуються лише на даних з валідаторів і не враховують готівкову оплату. Якщо у маршрутках готівка ходитиме й надалі, міська рада погрожує розірвати договори з такими перевізниками вже з 1 березня.



Сім років позбавлення волі – такий вирок виніс суд активісту з Одеси Сергію Стерненку. Його звинуватили у викрадені екс-депутата Щербича та розбої і взяли під варту просто у залі суду. Нагадаємо цю історію. У 2015-му викрали і піддали катуванням новообраного депутата Комінтернівської райради від партії “Довіряй ділам”. Потерпілий заявив, що це справа рук лідера одеського осередку організації “Правий Сектор” Сергія Стерненка. Сам активіст вважає звинувачення сфабрикованими і наголошує, що ґрунтуються вони лише на здогадах Щербича. У багатьох українських містах і навіть Варшаві організували акції протесту проти ув’язнення Стерненка. Відбулася така і під стінами Волинської прокуратури.



Оригінальні рукописи творів Лесі Українки, прем’єру драми-містерії за її творами у виконанні Волинського академічного драмтеатру, тематичні виставки, літературні читання, наукові студії, перформанси – все це зможуть побачити волиняни впродовж тижня. Усі заходи приурочені до ювілейної дати. 25 лютого Лесі Українці – 150.



Черевички для чотирилапих. І це – не жарт, а рекомендація ветеринарів. З’ясувалося, що домашні улюбленці також страждають від ожеледиці. Точніше – від наслідків боротьби із нею. Сіль, якою щедро посипають вулиці, може нашкодити вашій тварині.





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