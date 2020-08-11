Волинський виш оголосив набір на кафедру військової підготовки





Про це йдеться на



Так, у 2021 році університет готуватиме офіцерів запасу за такими військово-обліковими спеціальностями:



- бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів;



- бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії;



- психологія.



До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають або здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра.



Громадяни, які виявили бажання взяти участь в конкурсному відборі для навчання на кафедрі військової підготовки ЛНТУ у 2021 році за програмою підготовки офіцерів запасу, повинні подати заяву в деканат за місцем основного навчання або звернутися на кафедру військової підготовки ЛНТУ. Прийом документів триває з 3 лютого 2021 року.



Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном: 0332-76-96-22.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому національному технічному університеті стартував набір охочих навчатися на кафедрі військової підготовки.Про це йдеться на сайті луцького "політеху".Так, у 2021 році університет готуватиме офіцерів запасу за такими військово-обліковими спеціальностями:- бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів;- бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії;- психологія.До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають або здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра.Громадяни, які виявили бажання взяти участь в конкурсному відборі для навчання на кафедрі військової підготовки ЛНТУ у 2021 році за програмою підготовки офіцерів запасу, повинні подати заяву в деканат за місцем основного навчання або звернутися на кафедру військової підготовки ЛНТУ. Прийом документів триває з 3 лютого 2021 року.Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном: 0332-76-96-22.

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