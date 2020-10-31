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Україна виходить із двох угод СНД

Україна виходить із двох угод СНД
Україна виходить з двох угод Співдружності незалежних держав (СНД).

Відповідний указ 23 лютого підписав президент України Володимир Зеленський, - повідомляє Факти ІСТV.

Йдеться про Угоду про цивільну авіацію та про використання спільного повітряного простору.

Першу домовленість про цивільну авіацію та використання повітряного простору підписали країни СНД у 1991 році у Білорусі. Відповідно до документа, повітряний простір держав, що його підписали, вважається спільним.

Другу угоду підписали в Узбекистані у 1992 році. Відповідно до неї, члени СНД надають свій повітряний простір для діяльності збройних сил інших держав. Також підписанти зобов’язалися не перешкоджати роботі військових.

Хто підписав угоди: Україна, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Вірменія, Грузія, Російська Федерація, Білорусь, Киргизстан, Казахстан, Туркменістан і Молдова.

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Теги: політика, Україна, СНД
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