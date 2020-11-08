Біля Офісу президента у Києві – масова акція на підтримку Стерненка, є постраждалі та затримані





Під ОП зібралися кілька тисяч рішучих активістів. Демонстранти вимагають звільнити Стерненка, - пише



Станом на 22:00 почалися перші сутички. Поліція намагалася відтіснити активістів. Пресслужба Нацполіції повідомила, що декілька правоохоронців отримали опіки очей. Скільки постраждалих серед протестувальників — наразі невідомо.



Як повідомила народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова у фейсбуці, наразі відомо про 17 затриманих, яких повезли у Печерський відділок.



Видання OBOZREVATEL повідомляє про 37 постраждалих (включно з поліцейськими) і про 24 затриманих.



Як зазначається, активістів затримують без будь яких підстав.



"Якийсь срочнік почав фігачити по голові. Я взагалі їх не трогав і сніжки прибирав, щоб в шию не западали. Тепер, спочатку посадили в маленьку камеру автозаку на двох, тепер, і індивідуальну", - написав один із затриманих в Facebook.



Проти затриманих відкривають кримінальні провадження.



Згодом учасники акції протесту в підтримку активіста Сергія Стерненка, відібрали у правоохоронців кілька захисних шоломів, а потім спалили їх. На одному з відео видно, що шолом з правоохоронця знімає колишній народний депутат Володимир Парасюк.



Екс-нардеп відібрав шолом, відніс його в натовп і повернувся в гущу сутичок.



У свою чергу правоохоронці посилюють заходи безпеки біля ОП. Зокрема для забезпечення публічної безпеки та правопорядку були залучені представники структурних підрозділів поліції Києва, в тому числі вибухотехніки та працівники поліції діалогу.



Активісти оголосили початок безстрокової акціі на підтримку Сергія Стерненка. Протестувальники зберуться біля ОП в суботу, 27 лютого, о 12:00.



"У суботу починається безстрокова акція протесту, яка закінчиться тільки тоді, коли Сергій вийде на волю", - оголосили організатори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві біля Офісу президента відбувається акція протесту в підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого сьогодні засудили на 7 років ув'язнення.Під ОП зібралися кілька тисяч рішучих активістів. Демонстранти вимагають звільнити Стерненка, - пише "Газета ua ".Станом на 22:00 почалися перші сутички. Поліція намагалася відтіснити активістів. Пресслужба Нацполіції повідомила, що декілька правоохоронців отримали опіки очей. Скільки постраждалих серед протестувальників — наразі невідомо.Як повідомила народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова у фейсбуці, наразі відомо про 17 затриманих, яких повезли у Печерський відділок.Видання OBOZREVATEL повідомляє про 37 постраждалих (включно з поліцейськими) і про 24 затриманих.Як зазначається, активістів затримують без будь яких підстав."Якийсь срочнік почав фігачити по голові. Я взагалі їх не трогав і сніжки прибирав, щоб в шию не западали. Тепер, спочатку посадили в маленьку камеру автозаку на двох, тепер, і індивідуальну", - написав один із затриманих в Facebook.Проти затриманих відкривають кримінальні провадження.Згодом учасники акції протесту в підтримку активіста Сергія Стерненка, відібрали у правоохоронців кілька захисних шоломів, а потім спалили їх. На одному з відео видно, що шолом з правоохоронця знімає колишній народний депутат Володимир Парасюк.Екс-нардеп відібрав шолом, відніс його в натовп і повернувся в гущу сутичок.У свою чергу правоохоронці посилюють заходи безпеки біля ОП. Зокрема для забезпечення публічної безпеки та правопорядку були залучені представники структурних підрозділів поліції Києва, в тому числі вибухотехніки та працівники поліції діалогу.Активісти оголосили початок безстрокової акціі на підтримку Сергія Стерненка. Протестувальники зберуться біля ОП в суботу, 27 лютого, о 12:00."У суботу починається безстрокова акція протесту, яка закінчиться тільки тоді, коли Сергій вийде на волю", - оголосили організатори.

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