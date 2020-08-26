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В Україні хочуть випустити монету із зображенням оперного співака та учасника АТО

В Україні хочуть випустити монету із зображенням оперного співака та учасника АТО
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до НБУ з проханням випустити пам’ятну монету із зображенням Василя Сліпака.

Про це йдеться на сторінці МВС у фейсбуці.

Таким чином міністр внутрішніх справ підтримав ініціативу українців Франції.

"Спільна пам’ять про видатного українця, талант якого любили і цінували у Франції, дозволить поглибити культурну співпрацю між нашими країнами", - обґрунтував свою позицію у звернені до голови правління НБУ Арсен Аваков.

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Теги: Василь Сліпак, Україна, АТО, НБУ, Арсен Аваков
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