В Україні хочуть випустити монету із зображенням оперного співака та учасника АТО
Сьогодні, 04:23
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до НБУ з проханням випустити пам’ятну монету із зображенням Василя Сліпака.
Про це йдеться на сторінці МВС у фейсбуці.
Таким чином міністр внутрішніх справ підтримав ініціативу українців Франції.
"Спільна пам’ять про видатного українця, талант якого любили і цінували у Франції, дозволить поглибити культурну співпрацю між нашими країнами", - обґрунтував свою позицію у звернені до голови правління НБУ Арсен Аваков.
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Про це йдеться на сторінці МВС у фейсбуці.
Таким чином міністр внутрішніх справ підтримав ініціативу українців Франції.
"Спільна пам’ять про видатного українця, талант якого любили і цінували у Франції, дозволить поглибити культурну співпрацю між нашими країнами", - обґрунтував свою позицію у звернені до голови правління НБУ Арсен Аваков.
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