вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 3 049 осіб;
летальних випадків – 152;
одужало – 3 645 осіб;
здійснили тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 317 694 особи;
одужало – 1 155 422 особи;
летальних випадків – 25 461;
провели ПЛР-тестувань – 6 772 495.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 547 випадків;
Вінницька область – 601 випадок;
Волинська область – 140 випадків;
Дніпропетровська область – 227 випадків;
Донецька область – 126 випадків;
Житомирська область – 164 випадки;
Закарпатська область – 389 випадків;
Запорізька область – 156 випадків;
Івано-Франківська область – 600 випадків;
Київська область – 275 випадків;
Кіровоградська область – 58 випадків;
Луганська область – 51 випадок;
Львівська область – 287 випадків;
Миколаївська область – 204 випадки;
Одеська область – 215 випадків;
Полтавська область – 92 випадки;
Рівненська область – 145 випадків;
Сумська область – 136 випадків;
Тернопільська область – 174 випадки;
Харківська область – 361 випадок;
Херсонська область – 28 випадків;
Хмельницька область – 235 випадків;
Черкаська область – 74 випадки;
Чернівецька область – 524 випадки;
Чернігівська область – 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У місті на Волині дитсадок закрили на карантин через коронавірус
23 лютий, 15:23
В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу
23 лютий, 11:34
Дві смерті та 128 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
23 лютий, 09:39
Повідомили, скільки хворих на коронавірус виявили за добу в Україні та на Волині зокрема
23 лютий, 08:53
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишнього керівника Держгеокадастру Волині через суд поновили на роботі
Сьогодні, 09:24
Який курс валют у Луцьку станом на 24 лютого
Сьогодні, 09:05
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
Пахучий злодій: волинянин відсидить понад рік за крадіжку парфумів
Сьогодні, 08:37
У ЖК «Парковий квартал» в Ковелі залишилось 5 квартир*
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Дві смерті та 128 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу Дві смерті та 128 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
23 лютий, 09:39
Повідомили, скільки хворих на коронавірус виявили за добу в Україні та на Волині зокрема Повідомили, скільки хворих на коронавірус виявили за добу в Україні та на Волині зокрема
23 лютий, 08:53
Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за неділю, 21 лютого Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за неділю, 21 лютого
22 лютий, 08:52
4 смерті та 166 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу 4 смерті та 166 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
20 лютий, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колишнього керівника Держгеокадастру Волині через суд поновили на роботі
Сьогодні, 09:24
 0
Який курс валют у Луцьку станом на 24 лютого
Сьогодні, 09:05
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
 0
Пахучий злодій: волинянин відсидить понад рік за крадіжку парфумів
Сьогодні, 08:37
 0
У ЖК «Парковий квартал» в Ковелі залишилось 5 квартир*
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8