Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 3 049 осіб;летальних випадків – 152;одужало – 3 645 осіб;здійснили тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 317 694 особи;одужало – 1 155 422 особи;летальних випадків – 25 461;провели ПЛР-тестувань – 6 772 495.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 547 випадків;Вінницька область – 601 випадок;Волинська область – 140 випадків;Дніпропетровська область – 227 випадків;Донецька область – 126 випадків;Житомирська область – 164 випадки;Закарпатська область – 389 випадків;Запорізька область – 156 випадків;Івано-Франківська область – 600 випадків;Київська область – 275 випадків;Кіровоградська область – 58 випадків;Луганська область – 51 випадок;Львівська область – 287 випадків;Миколаївська область – 204 випадки;Одеська область – 215 випадків;Полтавська область – 92 випадки;Рівненська область – 145 випадків;Сумська область – 136 випадків;Тернопільська область – 174 випадки;Харківська область – 361 випадок;Херсонська область – 28 випадків;Хмельницька область – 235 випадків;Черкаська область – 74 випадки;Чернівецька область – 524 випадки;Чернігівська область – 41 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.