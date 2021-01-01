Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 049 осіб;
летальних випадків – 152;
одужало – 3 645 осіб;
здійснили тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 317 694 особи;
одужало – 1 155 422 особи;
летальних випадків – 25 461;
провели ПЛР-тестувань – 6 772 495.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 547 випадків;
Вінницька область – 601 випадок;
Волинська область – 140 випадків;
Дніпропетровська область – 227 випадків;
Донецька область – 126 випадків;
Житомирська область – 164 випадки;
Закарпатська область – 389 випадків;
Запорізька область – 156 випадків;
Івано-Франківська область – 600 випадків;
Київська область – 275 випадків;
Кіровоградська область – 58 випадків;
Луганська область – 51 випадок;
Львівська область – 287 випадків;
Миколаївська область – 204 випадки;
Одеська область – 215 випадків;
Полтавська область – 92 випадки;
Рівненська область – 145 випадків;
Сумська область – 136 випадків;
Тернопільська область – 174 випадки;
Харківська область – 361 випадок;
Херсонська область – 28 випадків;
Хмельницька область – 235 випадків;
Черкаська область – 74 випадки;
Чернівецька область – 524 випадки;
Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 049 осіб;
летальних випадків – 152;
одужало – 3 645 осіб;
здійснили тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 317 694 особи;
одужало – 1 155 422 особи;
летальних випадків – 25 461;
провели ПЛР-тестувань – 6 772 495.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 547 випадків;
Вінницька область – 601 випадок;
Волинська область – 140 випадків;
Дніпропетровська область – 227 випадків;
Донецька область – 126 випадків;
Житомирська область – 164 випадки;
Закарпатська область – 389 випадків;
Запорізька область – 156 випадків;
Івано-Франківська область – 600 випадків;
Київська область – 275 випадків;
Кіровоградська область – 58 випадків;
Луганська область – 51 випадок;
Львівська область – 287 випадків;
Миколаївська область – 204 випадки;
Одеська область – 215 випадків;
Полтавська область – 92 випадки;
Рівненська область – 145 випадків;
Сумська область – 136 випадків;
Тернопільська область – 174 випадки;
Харківська область – 361 випадок;
Херсонська область – 28 випадків;
Хмельницька область – 235 випадків;
Черкаська область – 74 випадки;
Чернівецька область – 524 випадки;
Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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