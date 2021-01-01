Який курс валют у Луцьку станом на 24 лютого
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.83, а продаж – 27.95.
Євро при купівлі становить – 33.66, продажу – 33.88.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.55.
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Євро при купівлі становить – 33.66, продажу – 33.88.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.55.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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