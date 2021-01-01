вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Який курс валют у Луцьку станом на 24 лютого

Який курс валют у Луцьку станом на 24 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.83, а продаж – 27.95.

Євро при купівлі становить – 33.66, продажу – 33.88.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.55.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ми робимо добре або дуже добре», – керівник волинської меблевої компанії BROSKO*
Сьогодні, 09:30
Колишнього керівника Держгеокадастру Волині через суд поновили на роботі
Сьогодні, 09:24
Який курс валют у Луцьку станом на 24 лютого
Сьогодні, 09:05
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
Пахучий злодій: волинянин відсидить понад рік за крадіжку парфумів
Сьогодні, 08:37
Схожі новини
Курс валют у Луцьку станом на 23 лютого Курс валют у Луцьку станом на 23 лютого
23 лютий, 09:18
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 22 лютого Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 22 лютого
22 лютий, 09:16
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 19 лютого Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 19 лютого
19 лютий, 09:09
Курс валют у Луцьку на 18 лютого Курс валют у Луцьку на 18 лютого
18 лютий, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми робимо добре або дуже добре», – керівник волинської меблевої компанії BROSKO*
Сьогодні, 09:30
 0
Колишнього керівника Держгеокадастру Волині через суд поновили на роботі
Сьогодні, 09:24
 0
Який курс валют у Луцьку станом на 24 лютого
Сьогодні, 09:05
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
 0
Пахучий злодій: волинянин відсидить понад рік за крадіжку парфумів
Сьогодні, 08:37
 0
Медіа
відео
1/8