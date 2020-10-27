У Луцьку запланували ремонт кількох вулиць





Про це



Відкриті торги для пошуку підрядників уже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 3-4 березня.



Вартість поточних ремонтів на вулицях Набережній, Мамсурова, Карпенка-Карого та Львівській становитиме по 189 000 гривень, а ціна робіт на вулиці Ківерцівській – 149 000 гривень. Кошти на ремонти виділять із місцевого бюджету.



Роботи включатимуть холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi без застосування укладальникiв асфальтобетону, улаштування покриття з гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумiшей вручну з ущільненням самохідними катками, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг і перевезення сміття.



Ці роботи мають виконати протягом березня-грудня цього року. Гарантія на поточні ремонти вулиць становитиме один рік.

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