У Луцьку запланували ремонт кількох вулиць
Сьогодні, 12:30
У Луцьку протягом року запланували здійснити поточний ремонт на вулицях Набережній, Мамсурова, Ківерцівській, Карпенка-Карого та Львівській.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.
Відкриті торги для пошуку підрядників уже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 3-4 березня.
Вартість поточних ремонтів на вулицях Набережній, Мамсурова, Карпенка-Карого та Львівській становитиме по 189 000 гривень, а ціна робіт на вулиці Ківерцівській – 149 000 гривень. Кошти на ремонти виділять із місцевого бюджету.
Роботи включатимуть холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi без застосування укладальникiв асфальтобетону, улаштування покриття з гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумiшей вручну з ущільненням самохідними катками, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг і перевезення сміття.
Ці роботи мають виконати протягом березня-грудня цього року. Гарантія на поточні ремонти вулиць становитиме один рік.
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Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.
Відкриті торги для пошуку підрядників уже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 3-4 березня.
Вартість поточних ремонтів на вулицях Набережній, Мамсурова, Карпенка-Карого та Львівській становитиме по 189 000 гривень, а ціна робіт на вулиці Ківерцівській – 149 000 гривень. Кошти на ремонти виділять із місцевого бюджету.
Роботи включатимуть холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi без застосування укладальникiв асфальтобетону, улаштування покриття з гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумiшей вручну з ущільненням самохідними катками, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг і перевезення сміття.
Ці роботи мають виконати протягом березня-грудня цього року. Гарантія на поточні ремонти вулиць становитиме один рік.
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