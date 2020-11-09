ДТП у Луцьку: на перехресті зіткнулися два авто





Про це



Як розповіли свідки, в дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав, проте автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.



Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно вчора, 23 лютого, близько 15 години патрульним надійшов виклик про ДТП на регульованому перехресті між вулицями Карпенка-Карого – Дубнівська.



Інспектори, які прибули на місце події, виявили учасників події, під час спілкування з якими, встановили, що водій Mercedes-Benz 815 під час повороту ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю ГАЗ 53, який рухався в зустрічному напрямку прямо, та скоїв з ним зіткнення.



На щастя, ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.



На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 КУпАП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Дубнівська трапилась аварія.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на очевидців події.Як розповіли свідки, в дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав, проте автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно вчора, 23 лютого, близько 15 години патрульним надійшов виклик про ДТП на регульованому перехресті між вулицями Карпенка-Карого – Дубнівська.Інспектори, які прибули на місце події, виявили учасників події, під час спілкування з якими, встановили, що водій Mercedes-Benz 815 під час повороту ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю ГАЗ 53, який рухався в зустрічному напрямку прямо, та скоїв з ним зіткнення.На щастя, ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 КУпАП.

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