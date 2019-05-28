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У Кривому Розі 10-річний хлопчик випав з 5-го поверху, тікаючи від п’яного батька. ВІДЕО

У Кривому Розі 10-річний хлопчик випав з 5-го поверху, тікаючи від п’яного батька. ВІДЕО
У Кривому Розі медики рятують 10-річного хлопчика, який впав з 5-го поверху, тікаючи від п’яного батька. Він залишається у реанімації, але загроза для життя минула. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дитину в самій піжамі під вікнами будинку близько опівночі знайшов випадковий перехожий і викликав "швидку". Хлопчик встиг сказати медикам, що хотів зачепитися за дерево, але не втримався.

Батько зникнення сина навіть не помітив. Коли приїхала поліція, він заявив, що малий спить.

Наразі хлопчик у реанімації з черепно-мозковою травмою та численними переломами, йому вже зробили одну операцію. 

Матір хлопчика позбавили батьківських прав.  А батько, за словами сусідів, дбав про сина, але лише коли був тверезим. Тепер соцслужби обіцяють, що дитину агресору не повернуть.

"Тихенька дитина. Дуже шкода! Як це - дитину довести до такого, щоб уже виходу не було?! Батько пив, шумно поводилися", - розповідає сусідка постраждалого хлопчика.
 
"Жодних пояснень дитина не надає. Можливо, не пам’ятає. Можливо, не хоче. Є множинні садна. Це ми пов’язуємо з тим, що дитина падала. Ми вважаємо, дитині пощастило", - говорить медичний директор 8-ої міськлікарні Ярослав Войтенко.


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Теги: дитина, падіння, вікно, Кривий Ріг
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