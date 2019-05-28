У Кривому Розі 10-річний хлопчик випав з 5-го поверху, тікаючи від п’яного батька. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Дитину в самій піжамі під вікнами будинку близько опівночі знайшов випадковий перехожий і викликав "швидку". Хлопчик встиг сказати медикам, що хотів зачепитися за дерево, але не втримався.



Батько зникнення сина навіть не помітив. Коли приїхала поліція, він заявив, що малий спить.



Наразі хлопчик у реанімації з черепно-мозковою травмою та численними переломами, йому вже зробили одну операцію.



Матір хлопчика позбавили батьківських прав. А батько, за словами сусідів, дбав про сина, але лише коли був тверезим. Тепер соцслужби обіцяють, що дитину агресору не повернуть.



"Тихенька дитина. Дуже шкода! Як це - дитину довести до такого, щоб уже виходу не було?! Батько пив, шумно поводилися", - розповідає сусідка постраждалого хлопчика.



"Жодних пояснень дитина не надає. Можливо, не пам’ятає. Можливо, не хоче. Є множинні садна. Це ми пов’язуємо з тим, що дитина падала. Ми вважаємо, дитині пощастило", - говорить медичний директор 8-ої міськлікарні Ярослав Войтенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі медики рятують 10-річного хлопчика, який впав з 5-го поверху, тікаючи від п’яного батька. Він залишається у реанімації, але загроза для життя минула.Про це йдеться у сюжеті ТСН. Дитину в самій піжамі під вікнами будинку близько опівночі знайшов випадковий перехожий і викликав "швидку". Хлопчик встиг сказати медикам, що хотів зачепитися за дерево, але не втримався.Батько зникнення сина навіть не помітив. Коли приїхала поліція, він заявив, що малий спить.Наразі хлопчик у реанімації з черепно-мозковою травмою та численними переломами, йому вже зробили одну операцію.Матір хлопчика позбавили батьківських прав. А батько, за словами сусідів, дбав про сина, але лише коли був тверезим. Тепер соцслужби обіцяють, що дитину агресору не повернуть."Тихенька дитина. Дуже шкода! Як це - дитину довести до такого, щоб уже виходу не було?! Батько пив, шумно поводилися", - розповідає сусідка постраждалого хлопчика."Жодних пояснень дитина не надає. Можливо, не пам’ятає. Можливо, не хоче. Є множинні садна. Це ми пов’язуємо з тим, що дитина падала. Ми вважаємо, дитині пощастило", - говорить медичний директор 8-ої міськлікарні Ярослав Войтенко.

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