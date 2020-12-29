У Луцькраді створили депутатську групу з гендерних питань
Сьогодні, 10:13
У Луцькій міській раді створили депутатську групу з гендерних питань «Рівні можливості».
Відповідну заяву депутатів перед початком сесійного засідання оголосив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
До складу групи увійшли такі депутати: Ірина Колковська, Алла Доманська, Юрій Моклиця, Олександр Лазука, Катерина Шкльода, Алла Надточій.
Головою групи обрали депутатку Ірину Колковську.
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Відповідну заяву депутатів перед початком сесійного засідання оголосив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
До складу групи увійшли такі депутати: Ірина Колковська, Алла Доманська, Юрій Моклиця, Олександр Лазука, Катерина Шкльода, Алла Надточій.
Головою групи обрали депутатку Ірину Колковську.
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