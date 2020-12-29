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У Луцькраді створили депутатську групу з гендерних питань

У Луцькраді створили депутатську групу з гендерних питань
У Луцькій міській раді створили депутатську групу з гендерних питань «Рівні можливості».

Відповідну заяву депутатів перед початком сесійного засідання оголосив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

До складу групи увійшли такі депутати: Ірина Колковська, Алла Доманська, Юрій Моклиця, Олександр Лазука, Катерина Шкльода, Алла Надточій.

Головою групи обрали депутатку Ірину Колковську.

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Теги: Луцькрада, депутатська група, гендерні питань
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