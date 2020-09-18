Паркінг у «Яровиці» – безпека для транспортного засобу*

Для житлових комплексів комфорт-класу наявність підземного паркінгу є хорошою перевагою, власникам не потрібно залишати своє авто на гостьових стоянках або паркуватись за територією комплексу.Окрім комфорту для власників авто, наявність підземних паркінгів також дозволяє забудовнику реалізовувати концепцію двору без машин.Особливо цей тренд можна простежити зараз, коли через карантин люди стали більше цінувати зелені зони та місця відпочинку на вулиці. Звичайно, реалізація двору без машин неможлива за умови відсутності в комплексі підземного паркінгу.Собівартість паркінгу вища у порівнянні з квартирою, і забудовники часто роблять їх не з метою заробітку, а заради максимального комфорту мешканців.У Луцьку вже сьогодні відчутні проблеми з паркуванням. Влада бореться з неправильним паркуванням жорсткими штрафами, але реальний метод вирішення ситуації — це створення додаткових паркінгів, які вивільнять вулиці міста. І вже зараз багато хто готовий платити кошти за квадратні метри не лише для себе, але й для своїх авто.Своєрідну проекцію «світу завтра» вже сьогодні демонструє житловий комплекс «Яровиця» від компанії «Єврохолдінг». Це сучасний житловий комплекс, де мешканці отримують можливість цивілізованої парковки, двори без машин, проте із зонами для відпочинку та занять спортом.«Одразу з вулиці ви можете заїхати у підземний паркінг, куди також спускається кожен ліфт у будинку. Вся ця система має власну розмітку і навігацію. Це ціле підземне місто і місця тут вистачить усім: автомобілям різного типу і розміру. А дворовий простір «Яровиці» створений для прогулянок та відпочинку. Двір живе своїм життям, діти гуляють, молодь займається спортом. Також, для естетичної насолоди, ми створюємо арт-об’єкти на подвір’ї», – розповідає керівник консультаційного центру «Яровиці»Підземний паркінг «Яровиці» – це сучасне рішення для комфорту мешканців.У підземному паркінгу передбачене підтримання оптимальної температури в холодну пору року, функціонує система вентиляції повітря від загазованості.Підземний паркінг оснащений сучасними технологіями для безпеки та захисту автомобіля. Територія паркінгу перебуває під цілодобовою охороною, відеоспостереженням та контролем протипожежної системи.Великий простір підземного паркінгу дозволить виконувати безпечні маневри по всій його території, цьому сприятиме і спеціальне антиковзаюче покриття. Власники електрокарів зможуть скористатись зарядною станцією.Завітайте у консультаційний центр «Яровиці» на вулиці Яровиця,17. Саме зараз діють вигідні пропозиції купівлі:- 0% переплат.- Від 10% перший внесок.- До 36 місяців розтермінування.За детальнішою інформацією варто звернутися: 050 402 05 05