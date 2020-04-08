Депутату за безцінь продали 8 гектарів землі у «царському» селі під Луцьком

Депутату Заборольської сільської ради за понад 5 мільйонів продали 8 гектарів землі у так званому «царському» селі. Територія розташована у селі Боголюби.Про це перед початком сесійного засідання повідомив Луцький міський головаВін розповів, що наразі за його дорученням управління земельних ресурсів проводить інвентаризацію земельних ділянок, які є на території прилеглих громад.«Під час вивчення цих справ виникають дуже цікаві обставини», - висловився Ігор Поліщук і навів один приклад.Так, 9 жовтня 2020 року відбувся аукціон з продажу земельної ділянки на 8 гектарів у селі Боголюби Заборольської ОТГ.«Все б нічого, але стартова ціна була 5 мільйонів 60 тисяч гривень, а продали за 5 мільйонів 263 тисячі гривень. Тобто збільшилася кінцева ціна лише на 3%.Ми готуємося до оскарження цього аукціону і маємо намір провести аукціон, який забезпечить надходження коштів у громаду. Бо коли ми проводимо аукціони, то вартість у відношенні із стартовою зростає в десятки разів, а тут на 3%.До речі, переможцем цього аукціону став депутат Заборольської сільської ради», - сказав міський голова.Він закликав депутатів долучатися до роботи із виявлення таких випадків та загалом до роботи щодо інвентаризації земельних ділянок на території Луцької громади.Головне фото – ілюстративне.