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Депутату за безцінь продали 8 гектарів землі у «царському» селі під Луцьком

Депутату за безцінь продали 8 гектарів землі у «царському» селі під Луцьком
Депутату Заборольської сільської ради за понад 5 мільйонів продали 8 гектарів землі у так званому «царському» селі. Територія розташована у селі Боголюби.

Про це перед початком сесійного засідання повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він розповів, що наразі за його дорученням управління земельних ресурсів проводить інвентаризацію земельних ділянок, які є на території прилеглих громад.

«Під час вивчення цих справ виникають дуже цікаві обставини», - висловився Ігор Поліщук і навів один приклад.

Так, 9 жовтня 2020 року відбувся аукціон з продажу земельної ділянки на 8 гектарів у селі Боголюби Заборольської ОТГ.

«Все б нічого, але стартова ціна була 5 мільйонів 60 тисяч гривень, а продали за 5 мільйонів 263 тисячі гривень. Тобто збільшилася кінцева ціна лише на 3%.

Ми готуємося до оскарження цього аукціону і маємо намір провести аукціон, який забезпечить надходження коштів у громаду. Бо коли ми проводимо аукціони, то вартість у відношенні із стартовою зростає в десятки разів, а тут на 3%.

До речі, переможцем цього аукціону став депутат Заборольської сільської ради», - сказав міський голова.

Він закликав депутатів долучатися до роботи із виявлення таких випадків та загалом до роботи щодо інвентаризації земельних ділянок на території Луцької громади.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: земля, продаж, Боголюби
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