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Де у Луцьку хочуть відкрити McDonald’s

Де у Луцьку хочуть відкрити McDonald’s
Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що написав листа до мереж закладів швидкого харчування McDonald’s та KFC з пропозицією співпраці.

Про це йшлося у програмі «По дорозі» на 12 каналі.

«Орієнтовно два тижні тому я надіслав листи у корпорації McDonald’s та KFC і запропонував їм співпрацю щодо відкриття цих закладів у Луцьку. В нас є ряд ідей щодо надання ділянок для будівництва. Чекаю зворотного зв’язку. Ми готові йти на різноманітні поступки, бо це інвестиції місту, робочі місця. Це вимога часу. Я позитивно ставлюся до відкриття таких закладів у Луцьку», – поділився Ігор Поліщук.

Він зауважив, що є кілька локацій, які місто пропонує для цих закладів. Зокрема, на проспектах Соборності та Відродження.

Зауважимо, що раніше у Луцьку говорили про можливе відкриття McDonald’s неподалік РЦ «Промінь», де в результаті вирішили облаштувати сквер авіаторів. Таку ідею Ігор Поліщук відкидає. Каже, що там несприятлива транспортна розв’язка. До того ж, заклад у цьому місці довелося б будувати за кілька метрів до багатоповерхівки, а це викликало б конфлікти.


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Теги: McDonald’s, Луцьк, Ігор Поліщук
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