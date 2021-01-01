Коронавірус на Волині: 140 нових інфікованих і ще 5 смертей
Сьогодні, 11:06
За останню добу на Волині зареєстрували 140 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5, медпрацівників — 8). Одужала за добу – 141 особа, летальних випадків – 5.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 39 307 підтверджених випадків COVID-19, з них 1860 - у дітей та 2742 - у медичних працівників. Одужало 36446 осіб, з них 1691 - дитина та 2568 - медичних працівників. 628 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2233.
Розподіл випадків:
Нові випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів Горохівського, Луцького районів, м.Луцька (захворіло 4 учні та 2 педагоги). Наразі продовжують хворіти 84 учні та 96 працівників закладів освіти.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 157 383 особи. За минулу добу обстежили 924 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 94 та приватними лабораторіями – 140.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 39 307 підтверджених випадків COVID-19, з них 1860 - у дітей та 2742 - у медичних працівників. Одужало 36446 осіб, з них 1691 - дитина та 2568 - медичних працівників. 628 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2233.
Розподіл випадків:
Нові випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів Горохівського, Луцького районів, м.Луцька (захворіло 4 учні та 2 педагоги). Наразі продовжують хворіти 84 учні та 96 працівників закладів освіти.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 157 383 особи. За минулу добу обстежили 924 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 94 та приватними лабораторіями – 140.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
У місті на Волині дитсадок закрили на карантин через коронавірус
23 лютий, 15:23
В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу
23 лютий, 11:34
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Призначили нового керівника Волинської ДФС
Сьогодні, 11:30
Коронавірус на Волині: 140 нових інфікованих і ще 5 смертей
Сьогодні, 11:06
Паркінг у «Яровиці» – безпека для транспортного засобу*
Сьогодні, 10:56
Де у Луцьку хочуть відкрити McDonald’s
Сьогодні, 10:55