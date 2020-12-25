У Луцьку фахівці виявили небезпечні дитячі іграшки і заборонили продавати на ринку. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Спеціалісти Держпродспоживслужби перевірили якість дитячих іграшок, які є у продажу на території Волині.
Про це інформує пресслужба управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
До прикладу, у серпні 2020 року спеціалісти провели планову перевірку характеристик іграшок у розповсюджувача в Луцьку. У результаті фахівці виявили, що продукція не відповідає встановленим вимогам, тому товари відібрали для проведення лабораторних досліджень.
Згодом на підставі протоколів досліджень виявили, що серед них:
1. Іграшка Toys модель SM-2502 1 P CS не відповідає вимогам:
- пп. 10, 11, 19, 38, 44 Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 151 за маркуванням;
- ДСТУ EN 71-1:2018 (EN 71-1:2014 + А1:2018, ІDT) «Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості» за показником вимоги до пакування (товщина тонколистової пластмаси);
2. Іграшка м’яч MS 1146 FLASHING SPIKY BALL NEW 55 mm 24 PCS, модель MS 1146, штриховий код 6903169939010 визнана такою, що не відповідає вимогам:
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 (додаток № 1, п. 7; додаток № 2) за вмістом свинцю;
3. Іграшка м’ячик дитячий MS 1313 FLASHING SPIKY BALL NEW 12 PCS, модель MS 1313, штриховий код 6903182398016 не відповідає вимогам:
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 (додаток № 1, п. 7; додаток № 2) за вмістом свинцю;
4. Іграшка FLASHING SPIKY BALL NEW 24 PCS, модель АА-414 24 PCS визнана такою, що не відповідає вимогам:
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 (додаток № 1, п. 7; додаток № 2) за вмістом свинцю.
5. Іграшка Нash candy balls 12 PCS, модель АА-539 24 PCS, за вмістом свинцю не відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 (додаток № 1, п. 7; додаток № 2).
Спеціалісти зауважуть, що продукція становить високий рівень загрози, тому суб’єкту господарювання видали рішення про заборону надання продукції на ринку.
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Про це інформує пресслужба управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
До прикладу, у серпні 2020 року спеціалісти провели планову перевірку характеристик іграшок у розповсюджувача в Луцьку. У результаті фахівці виявили, що продукція не відповідає встановленим вимогам, тому товари відібрали для проведення лабораторних досліджень.
Згодом на підставі протоколів досліджень виявили, що серед них:
1. Іграшка Toys модель SM-2502 1 P CS не відповідає вимогам:
- пп. 10, 11, 19, 38, 44 Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 151 за маркуванням;
- ДСТУ EN 71-1:2018 (EN 71-1:2014 + А1:2018, ІDT) «Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості» за показником вимоги до пакування (товщина тонколистової пластмаси);
2. Іграшка м’яч MS 1146 FLASHING SPIKY BALL NEW 55 mm 24 PCS, модель MS 1146, штриховий код 6903169939010 визнана такою, що не відповідає вимогам:
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 (додаток № 1, п. 7; додаток № 2) за вмістом свинцю;
3. Іграшка м’ячик дитячий MS 1313 FLASHING SPIKY BALL NEW 12 PCS, модель MS 1313, штриховий код 6903182398016 не відповідає вимогам:
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 (додаток № 1, п. 7; додаток № 2) за вмістом свинцю;
4. Іграшка FLASHING SPIKY BALL NEW 24 PCS, модель АА-414 24 PCS визнана такою, що не відповідає вимогам:
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 (додаток № 1, п. 7; додаток № 2) за вмістом свинцю.
5. Іграшка Нash candy balls 12 PCS, модель АА-539 24 PCS, за вмістом свинцю не відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 (додаток № 1, п. 7; додаток № 2).
Спеціалісти зауважуть, що продукція становить високий рівень загрози, тому суб’єкту господарювання видали рішення про заборону надання продукції на ринку.
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