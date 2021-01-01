Волинянка не доїхала до пологового і народила дитину в авто
Сьогодні, 12:11
На Волині поліцейські офіцери громади супроводжували породіллю до медзакладу, яка народила сина в автівці.
Про це інформують на сторінці у фейсбуці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".
Так, 23 лютого близько 16-ї години, під час патрулювання території Володимир-Волинської громади, до службового автомобіля поліцейських офіцерів підбіг схвильований чоловік, і повідомив, що в автівці неподалік народжує жінка.
З’ясувалось, що у жінки почались перейми, але до пологового будинку вона вирішила дістатись самостійно. Дістатись до лікарні породілля не встигла та народила маля в дорозі.
Поліцейські миттєво зреагували. Офіцер Оваднівської громади Андрій Коколюк сів за кермо автомобіля жінки, він постійно підбадьорював її та заспокоював, поліцейський Устилузької громади Олександр Дем’яненко – супроводжував транспортний засіб службовим автомобілем з проблисковими маячками.
За 5 хвилин поліцейські доставили жінку в лікарню Володимира-Волинського, там на неї вже чекали лікарі. 31-річна громадянка народила хлопчика, це вже четверта дитина в сім’ї, з ним та з жінкою все добре.
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Про це інформують на сторінці у фейсбуці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".
Так, 23 лютого близько 16-ї години, під час патрулювання території Володимир-Волинської громади, до службового автомобіля поліцейських офіцерів підбіг схвильований чоловік, і повідомив, що в автівці неподалік народжує жінка.
З’ясувалось, що у жінки почались перейми, але до пологового будинку вона вирішила дістатись самостійно. Дістатись до лікарні породілля не встигла та народила маля в дорозі.
Поліцейські миттєво зреагували. Офіцер Оваднівської громади Андрій Коколюк сів за кермо автомобіля жінки, він постійно підбадьорював її та заспокоював, поліцейський Устилузької громади Олександр Дем’яненко – супроводжував транспортний засіб службовим автомобілем з проблисковими маячками.
За 5 хвилин поліцейські доставили жінку в лікарню Володимира-Волинського, там на неї вже чекали лікарі. 31-річна громадянка народила хлопчика, це вже четверта дитина в сім’ї, з ним та з жінкою все добре.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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