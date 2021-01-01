Волинянка не доїхала до пологового і народила дитину в авто

На Волині поліцейські офіцери громади супроводжували породіллю до медзакладу, яка народила сина в автівці.Про це інформують на сторінці у фейсбуці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".Так, 23 лютого близько 16-ї години, під час патрулювання території Володимир-Волинської громади, до службового автомобіля поліцейських офіцерів підбіг схвильований чоловік, і повідомив, що в автівці неподалік народжує жінка.З’ясувалось, що у жінки почались перейми, але до пологового будинку вона вирішила дістатись самостійно. Дістатись до лікарні породілля не встигла та народила маля в дорозі.Поліцейські миттєво зреагували. Офіцер Оваднівської громади Андрій Коколюк сів за кермо автомобіля жінки, він постійно підбадьорював її та заспокоював, поліцейський Устилузької громади Олександр Дем’яненко – супроводжував транспортний засіб службовим автомобілем з проблисковими маячками.За 5 хвилин поліцейські доставили жінку в лікарню Володимира-Волинського, там на неї вже чекали лікарі. 31-річна громадянка народила хлопчика, це вже четверта дитина в сім’ї, з ним та з жінкою все добре.